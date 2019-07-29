Atiba sakatlığının tedavisi için kamptan ayrılarak Belçika'ya gitti

Ali DANAŞ, SAALFELDEN / DHAAyağındaki sakatlığı geçmeyen Atiba, Abdullah Avcı'dan izin alarak Belçika'daki doktoruna tedavi olmak için Siyah-Beyazlıların Avusturya kampından ayrıldı.

Atiba sakatlığının tedavisi için kamptan ayrılarak Belçika'ya gitti

Ali DANAŞ, SAALFELDEN/ DHA

Ayağındaki sakatlığı geçmeyen Atiba, Abdullah Avcı'dan izin alarak Belçika'daki doktoruna tedavi olmak için Siyah-Beyazlıların Avusturya kampından ayrıldı.
Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu tedavisinin ardından İstanbul'a dönecek ve yeni sezon hazırlıklarına burada devam edecek.


Kaynak: DHA
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