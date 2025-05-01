Athletic Bilbao Manchester United hangi kanalda? Athletic Bilbao Manchester United maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Athletic Bilbao Manchester United maçı hangi kanalda? Athletic Bilbao Manchester United UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Athletic Bilbao Manchester United maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Athletic Bilbao Manchester United maçını hangi kanal veriyor? İşte Athletic Bilbao Manchester United maçı yayın bilgisi haberimizde...

ATHLETİC BİLBAO MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao Manchester United maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Athletic Bilbao Manchester United maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden de canlı Athletic Bilbao Manchester United maçını izleyebilirsiniz.

ATHLETİC BİLBAO MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Athletic Bilbao Manchester United maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.