Zirveyi bırakmak istemeyen Kartal'a 3 puan lazım! Canlı anlatım

Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 3'e düşen Beşiktaş, 37. hafta maçında düşme potasında bulunan Kayserispor ile karşılaşıyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri sahasında rakibini yenerek zirveden düşmek istemiyor. Siyah-Beyazlılar'da Oğuzhan, Hasic, Larin, Aboubakar, Cenk, Atiba sakat, Wellinton cezalı. İlk 11'de Gökhan Töre ve N'Koudou şans aldı.

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek. Son 6 haftada sadece 2 galibiyet alabilen Sergen Yalçın'ın öğrencileri eksik çıkacağı maçta Kayserispor'u yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Beşiktaş'ta bu önemli karşılaşmada Aboubakar forma giyemeyecek. Larin'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Ayrıca Oğuzhan ve Hasic de sakat. Bunun dışında Welinton da cezası nedeniyle takımı yalnız bırakacak. Düşme hattında bulunan Kayserispor ise zorlu deplasmanda kazanmak istiyor.

SON 6 HAFTADA 2 GALİBİYET

Beşiktaş son 6 haftada sadece 2 galibiyet alabildi. Ligin 31. haftasında evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, sonraki hafta Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. 33. haftada Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 3-0 yenen ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a da deplasmanda 4-2 üstünlük kurarak ikinci Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı koruyan Beşiktaş, son 2 haftada da kritik puan kayıpları yaşadı. 35. haftada MKE Ankaragücü ile evinde 2-2 berabere kalan Kartal, son olarak Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı

ELDE FORVET YOK

Beşiktaş, kritik haftaların yaşandığı dönemde forvet hattında büyük sıkıntı yaşıyor. Siyah-beyazlı takımın santrforları Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar sakatlıkları nedeniyle görev alamadı. Larin de son oynanan Sivas maçında sakatlanmıştı.Kamerun Milli Takım kampında bulunduğu sırada sakatlanan Aboubakar, 4 maç sonra Demir Grup Sivaspor karşısında görev alsa da yine sakatlandı.

İşte İlk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip, Josef, Ljajic, Ghezzal, Gökhan, N'Koudou

Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Mario Paz, Kvrzic, Attamah, Muhar, Henrique, Lennon, Alibec, İlhan Parlak

CANLI ANLATIM

M.Ö.Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.