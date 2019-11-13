Ateş: Faiz indirimi için halen alan var

13.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:08

Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda beklentilerin ötesine geçtiğini ifade eden DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Ben Merkez Bankası 9 puan düşürür diye düşünüyordum, 10 puan düşürdü. Piyasa şartları gösteriyor ki faiz indirimi için halen alan var" dedi.