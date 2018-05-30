Atb Meclisi Toplantısı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Meclisi, aylık toplantısını gerçekleştirdi.

ATB Meclisinde yapılan toplantıda konuşan ATB Başkanı Ali Çandır, 2017 yılının tarımsal üretim ve ticaretle uğraşanlar için genel ekonomiye göre oldukça kötü bir performansla geçtiğini kaydetti.

İlaç, gübre ve mazot gibi tarımsal girdi maliyetlerinde ciddi artışlar meydana geldiğini ifade eden Çandır, sektörün 2017 yılında üzerinde biriken maliyet yükünü satışlarına yansıtamadığını, finansman ihtiyacını kredilere başvurarak gidermeye çalıştığını söyledi.

Tüketici enflasyonunda yıllık yüzde 28'lik artışa karşılık, tarım üretim ve ticaretle uğraşanların karşı karşıya kaldığı enflasyonda yüzde 40'a yaklaşan artış yaşandığını belirten Çandır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu türden birikimli yükler, sektörümüzün zorlu koşullara karşı direncini zayıflatmakta, üretim kabiliyetini azaltmakta ve yatırım yaparak büyümesini engellemektedir. 2018 yılının hiç olmazsa ikinci yarısında, sektörümüzün üzerinde giderek artan yükleri azaltıcı ve üretim motivasyonunu arttırıcı tedbirlerin acilen alınmasını beklemekteyiz."

ATB'nin yeni dönemde planladığı projelerle ilgili de bilgi veren Çandır, Canlı Hayvan Borsası'nın faaliyete geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Çandır, hazine taşınmazlarının tıbbi ve aromatik bitkilerle süs bitkilerine yönelik kiraya verilmesi için başlatılan çalışmalara, tıbbi ve aromatik bitkilerin Korkuteli ilçesinde üretiminin geliştirilmesi, ilçe ekonomisine katkı yaratılması ve üretimin yaygınlaştırılması amacıyla yeni bir modelin geliştirilmesi çalışmalarına devam edileceğini kaydetti.