Atatürk Üniversitesinde sporda birincilik sevinci

20.11.2019 19:08 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:08

Atatürk Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yapılan 2018- 2019 dönemi "Üniversiteler Arası Genel Madalya Dağılımı" sıralamasında 179 üniversite arasından birinci olmanın sevincini yaşıyor.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, üniversite öğrencilerinin atletizm, futbol, güreş, basketbol, halter, tenis, boks, vücut geliştirme ve benzeri birçok branşta düzenlenen şampiyonalara katıldığı ve şampiyonalardan madalyalarla döndüğü belirtildi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun açıkladığı 2018-2019 Dönemi Üniversiteler Arası Madalya Dağılımı listesinde Atatürk Üniversitesinin birinci olduğu aktarılan açıklamada, madalya dağılımda Marmara, Aydın Adnan Menderes, Yeditepe ve Bartın Üniversitelerinin ilk 5'te yer aldığı ifade edildi

Açıklamada, üniversite öğrencilerinin müsabakalarda 24 altın, 13 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 51 madalya kazandığı bildirildi.

"Destek bizden başarı sizden"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitelerarası spor müsabakalarında başarılı sonuçlar alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bilimsel ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra sportif anlamda da önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çomaklı, şunları kaydetti:

"Bu başarılar tesadüf değil. Hem fiziki olanaklar açısından hem de nitelikli eğitmenler öncülüğünde müsabakalara hazırlanıldı. Öğrencilerin eğitimlerinin yanı sıra çeşitli etkinliklere katılımlarını teşvik ediyoruz ve bu da öğrencilerin hem sosyal hem de akademik başarılarına olumlu yansıyor."

Kaynak: AA