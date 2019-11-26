Atatürk Kupası'nın şampiyonu Koruma Şube oldu

26.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:14

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Atatürk Kupası Birimler Arası Futbol Turnuvası'nda şampiyon Koruma Şube Müdürlüğü oldu.



Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, personelin mesai saatleri dışında sosyal aktivitede bulunmasını sağlamak, kaynaştırmak, birimler arasında spor ve dostluk içinde bir rekabet ortamı oluşturmak amacıyla birimler arası futbol turnuvası düzenledi. 18 takımın katıldığı turnuva, ASAT Arıtma Futbol Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Turnuvanın finalinde Antepe A.Ş. ile



Büyükşehir Belediyesi Koruma Şube Müdürlüğü karşılaştı.



Çekişmeli geçen maçın ardından şampiyon Koruma Şube Müdürlüğü oldu. Şampiyon Koruma Şube Müdürlüğü'ne kupasını Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Deniz Filiz verdi. İkinci olan Antepe A.Ş kupasını, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, üçüncü olan Zabıta Daire Başkanlığı kupasını, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı A.Türker Özay'ın elinden aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA