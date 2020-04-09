Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmalar sürüyor Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmalar sürüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'na bin yataklı hastane yapılacağını açıklamasının ardından çalışmalar başladı.

Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmalar sürüyor

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'na bin yataklı hastane yapılacağını açıklamasının ardından çalışmalar başladı. Alanda devam eden çalışmalar ise havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında İstanbul'da iki salgın hastanesi yapılacağını açıklamıştı. Bu kapsamda Atatürk Havalimanında dün başlayan hareketlilik bugün de devam etti. Atatürk Havalimanı apronuna giriş yapan iş makineleri ve malzeme taşıyan tırların yoğun bir şekilde çalışması ise havadan görüntülendi. Korona virüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı içerisinde belirlenen alana 45 günlük sürede bin yataklı hastane yapılması planlanıyor.

Kaynak: İHA