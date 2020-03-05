Atalay: Veri, petrolden daha değerli

05.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:44

Savunma, güvenlik ve bilişim şirketi Havelsan'ın Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, insanların internete bağlı hale geldiğini dile getirerek, "Bu, gelecekte veri savaşlarının başlayacağını gösteriyor. Veri petrolden daha değerli hale geldi" diye konuştu.