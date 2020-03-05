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Atalay: Veri, petrolden daha değerli

Savunma, güvenlik ve bilişim şirketi Havelsan'ın Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, insanların internete bağlı hale geldiğini dile getirerek, "Bu, gelecekte veri savaşlarının başlayacağını gösteriyor.

05.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:44
Atalay: Veri, petrolden daha değerli

Savunma, güvenlik ve bilişim şirketi 'ın Genel Müdürü Atalay, insanların internete bağlı hale geldiğini dile getirerek, "Bu, gelecekte veri savaşlarının başlayacağını gösteriyor. Veri petrolden daha değerli hale geldi" diye konuştu.

Kaynak: Dunya.com

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