Atalay'dan santrallere ziyaret
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Atalay'dan santrallere ziyaret

Atalay'dan santrallere ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Milas'ta ziyaretlerde bulundu.

Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Milas'ta ziyaretlerde bulundu. Ziyarette kendisine Türk - İş Muğla İl temsilcisi Fatih Erçelik, Maden-İş Yatağan Şube Başkanı Osman İlhan eşlik ettiler.

Orman yangınlarında büyük tehlike atlatan santrallerdeki işçilerle bir araya gelerek sohbet eden Ergün Atalay, geçmiş olsun dileklerini sundu.

Atalay ziyarette yaptığı konuşmada "Burası hepimizin ülkesi. Bu süreci iyi götürmek lazım. Orman işçileri ve bölge halkı yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor. Burası hepimizin vatanı. Vatanımızda bir sıkıntı olduğu zaman bedelini hepimiz ödüyoruz. Burada kimin mağduriyeti varsa biz Türk-İş olarak karşılamaya hazırız. Devlet, iş adamları ellerinden geleni yapıyor. Bu iş yerlerimizi ziyaret ediyoruz. Bu süreç birlik olma, kol kola olma zamanıdır. Yangın ilk başladığı zaman bir şişe su ile söndürürsün ama 10 dakika sonra 10 şişe suyla söndüremezsin. Bir saat sonra bir ordu gelse zor söndürürsün. İşte yangın böyle bir iş. Beraber olmak, yan yana olmak mecburiyetindeyiz." dedi.

(Oktay Çayırlı/İHA)

Atalay'dan santrallere ziyaret
Atalay'dan santrallere ziyaret
Atalay'dan santrallere ziyaret
Atalay'dan santrallere ziyaret
Atalay'dan santrallere ziyaret
Atalay'dan santrallere ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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