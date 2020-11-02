Atalanta - Liverpool maçı hangi kanalda, şifreli mi? Atalanta - Liverpool maçı saat kaçta, ne zaman? Atalanta - Liverpool muhtemel 11'leri
UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında bu Atalanta Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Atalanta-Liverpool maçı nerede oynanacak? Atalanta - Liverpool maçı hangi kanalda, şifreli mi? Atalanta - Liverpool maçı saat kaçta, ne zaman? Atalanta - Liverpool muhtemel 11'leri | UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu
Atalanta - Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maçın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ATALANTA LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Atalanta ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Bein Sports beIN Connect kanalında canlı yayınlanacak.
ATALANTA LIVERPOOL MAÇI ŞİFRELİ Mİ?
Evet kanal şifreli.
ATALANTA LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Atalanta-Liverpool Maçı 03 Kasım Salı günü oynanacak.
ATALANTA LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Atalanta-Liverpool Maçı 23:00'de başlayacak.
ATALANTA LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Atalanta ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar LigiMaçı Gewiss Stadyumu, Bergamo'da oynanacak.
ATALANTA LİVERPOOL MAÇI HAKEMİ KİM?
Karşılaşmanın hakemi Ovidiu Ha?egan.
ATALANTA MUHTEMEL 11
Atalanta'nın muhtemel kadrosu: Marco Sportiello, Romero, Fabio Depaoli, Djimsiti, Luis Palomino, Gomez, Malinovsky, Papu Gomez, Luis Muriel, Pasalic, Zapatta.
LIVERPOOL MUHTEMEL 11
Liverpool'un muhtemel kadrosu: Allison, Alexander Arnold, Joe Gomez,Rhys Williams, Robertson, Minamino, Henderson, Jota, Mane, Salah, Firmino.