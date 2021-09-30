Atalanta ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Merih Demiral, pasör stoper rolüyle dikkat çekti

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında Young Boys'u ağırladı. Baştan sona oyunun hakimi olan Atalanta, aradığı golü zor da olsa ikinci yarıda bularak mücadeleyi 1-0'lık skorla galip tamamladı.

TEK KURŞUN PESSİNA

68. dakikasında Matteo Pessina'nın golüyle 1-0 öne geçen Atalanta, kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi bu skorla sonlandırdı.

İSTATİSTİKLERE DE YANSIDI

90 dakika sahada kalan Merih, rakip yarı sahada 90 pas isabetiyle oynadı. 4 uzun pas, 55 kısa pas yaptı. 7 ikili mücadele, 6 hava topu mücadelesi kazandı. Hamleli stoper olarak tanımlanan Merih, bilinenin aksine oyun kuran ve pasör bir kimlikteydi. İlk kez bu kadar bölgesinin uzağında, yarı sahaya yakın oynadı. Merih, Atalanta'da oyununun farklı bir yönde gelişeceğinin sinyallerini verdi.

GASPERİNİ HEDİYESİ

Milli Takımımız'ın geriden oyun kurma sorunu, Atalanta hocası Gasperini sayesinde çözülecek gibi duruyor.

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