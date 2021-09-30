Atalanta ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Merih Demiral, pasör stoper rolüyle dikkat çekti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atalanta ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Merih Demiral, pasör stoper rolüyle dikkat çekti

Haberler.com - Haberler | Spor

Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında Young Boys'u konuk eden Atalanta, adeta tek kale oynayarak 1-0 kazandı. 90 dakika forma giyen Merih Demiral, bilinen hamle yapma özelliğinin dışında geriden oyunu kurdu. Hocası Gasperini ile farklı bir oyun karakterine bürünen Merih, Devler Ligi'ndeki ilk maçında tam not aldı. Merih, bu maçta oyun stilinin değişeceğinin sinyallerini verdi.

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında Young Boys'u ağırladı. Baştan sona oyunun hakimi olan Atalanta, aradığı golü zor da olsa ikinci yarıda bularak mücadeleyi 1-0'lık skorla galip tamamladı.

Atalanta ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Merih Demiral, performansıyla dikkat çekti

68. dakikasında Matteo Pessina'nın golüyle 1-0 öne geçen Atalanta, kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi bu skorla sonlandırdı.

90 dakika sahada kalan Merih, rakip yarı sahada 90 pas isabetiyle oynadı. 4 uzun pas, 55 kısa pas yaptı. 7 ikili mücadele, 6 hava topu mücadelesi kazandı. Hamleli stoper olarak tanımlanan Merih, bilinenin aksine oyun kuran ve pasör bir kimlikteydi. İlk kez bu kadar bölgesinin uzağında, yarı sahaya yakın oynadı. Merih, Atalanta'da oyununun farklı bir yönde gelişeceğinin sinyallerini verdi.

Milli Takımımız'ın geriden oyun kurma sorunu, Atalanta hocası Gasperini sayesinde çözülecek gibi duruyor.

Atalanta ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Merih Demiral, pasör stoper rolüyle dikkat çekti
Haberler.com - Spor Haberleri
Burak Yılmaz'dan Türkçe isyan! Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde çıldırttı

Burak Yılmaz'dan Türkçe isyan! Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde çıldırttı

 Fenerbahçeli Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi

Fenerbahçeli Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan
Spor Mustafa Denizli Fatih Terim Meral Akşener Lionel Messi
Tüm Haberler Gazeteler Namaz Vakitleri Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Atalanta ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Merih Demiral, pasör stoper rolüyle dikkat çekti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 10:51:39. #1.12#