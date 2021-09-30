Atalanta ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Merih Demiral, pasör stoper rolüyle dikkat çekti
Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında Young Boys'u konuk eden Atalanta, adeta tek kale oynayarak 1-0 kazandı. 90 dakika forma giyen Merih Demiral, bilinen hamle yapma özelliğinin dışında geriden oyunu kurdu. Hocası Gasperini ile farklı bir oyun karakterine bürünen Merih, Devler Ligi'ndeki ilk maçında tam not aldı. Merih, bu maçta oyun stilinin değişeceğinin sinyallerini verdi.
Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında Young Boys'u ağırladı. Baştan sona oyunun hakimi olan Atalanta, aradığı golü zor da olsa ikinci yarıda bularak mücadeleyi 1-0'lık skorla galip tamamladı.
68. dakikasında Matteo Pessina'nın golüyle 1-0 öne geçen Atalanta, kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi bu skorla sonlandırdı.
90 dakika sahada kalan Merih, rakip yarı sahada 90 pas isabetiyle oynadı. 4 uzun pas, 55 kısa pas yaptı. 7 ikili mücadele, 6 hava topu mücadelesi kazandı. Hamleli stoper olarak tanımlanan Merih, bilinenin aksine oyun kuran ve pasör bir kimlikteydi. İlk kez bu kadar bölgesinin uzağında, yarı sahaya yakın oynadı. Merih, Atalanta'da oyununun farklı bir yönde gelişeceğinin sinyallerini verdi.
Milli Takımımız'ın geriden oyun kurma sorunu, Atalanta hocası Gasperini sayesinde çözülecek gibi duruyor.