Atakum'da 20 Günde 15 Bin Muayene

Samsun İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr Muhammet Ali Oruç, yeni hizmete giren Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binasında 20 günde 15 bin muayene yapıldığını söyledi.

takum'da hizmete giren SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet binasında sunulan sağlık hizmeti hakkında bilgi veren Dr. Muhammet Ali Oruç, "15 Ocak tarihinde hizmete giren ek hizmet binamızda, açılalı sadece 20 gün gibi kısa bir zaman geçmesine ve hizmetin bilinirliğinin istenen düzeyde olmamasına rağmen 15 binin üzerinde hastamızın muayenesi gerçekleştirdik. Bu rakam birçok ilçe devlet hastanemizde yapılan muayene rakamının üzerinde. Her geçen gün artan muayene sayısı halkımızın merkezimize ilgisini gösteriyor. Atakum'da kamu sağlık hizmeti sunumu noktasında önemli bir eksikliği kapattığımızı görmek bizi mutlu ediyor" dedi.

Hizmet verilen sağlık branşlarıyla ilgili de bilgi veren Sağlık Müdürü Yrd. Doç.Dr. Muhammet Ali Oruç şunları söyledi:

"Ek hizmet binamızda şu an itibariyle çocuk hastalıları, dahiliye, göz, kadın doğum, kardiyoloji, cildiye, nöroloji, genel cerrahi, kulak burun boğaz, ortopedi, beyin cerrahi, üroloji, göğüs hastalıkları ve ağız diş sağlığı branşları olmak üzere 14 ayrı branşta muayene hizmeti veriliyor. En kısa zamanda poliklinik sayımızı 25'e çıkaracağız. Yeni poliklinik alanlarının tespiti tamamlandı, bu alanların malzeme temin çalışmalarına da başlandı. Bu alanların hizmete girmesiyle branşlarımızın çoğu 2 poliklinikle hizmet verecek, 10 olan diş üniti sayısı 20'ye çıkacak, var olan branşlarımıza ek olarak kalp damar cerrahisi, fizik tedavi, psikiyatri ve diyetisyen branşlarında da muayene hizmeti verilmeye başlanacak.

Ek hizmet binamız açıldığında hastalarımız Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden (MHRS) muayene randevularını alamıyordu. Bu konuda da gerekli çalışmaları 1 Şubat tarihi itibariyle tamamladık. Artık hastalarımız Merkezi Hekim Randevu Sistemi (Alo 182) üzerinden randevularını alarak muayene işlemlerini tamamlayabilirler. Ayrıca binamızın açılış sürecinde son aşamaya gelen çevre düzenleme çalışmaları da Atakum Belediyemizin desteğiyle bitirildi. Ön bölümde oluşturulan yeni oturma alanlarında ve giriş bölümünde yeşillendirme çalışmaları yapıldı, 70 araçlık bir otopark düzenlemesi de yine belediyemizin desteğiyle tamamlanarak halkımızın hizmetine sunuldu.

Bundan sonra da Atakum'da olduğu gibi daha nitelikli sağlık hizmeti sunumu noktasında tüm sağlık tesislerimizde yapılması gereken çalışmaları değerlendirerek, kurumlarımızla işbirliği içinde ivedilikle tamamlayacağız. Amacımız Samsun halkına layık olduğu kaliteli sağlık hizmetini sunmak." - SAMSUN