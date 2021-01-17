Atakaş Hatayspor, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 2-0 yendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Atakaş Hatayspor, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 2-0 yendi

17.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:51
Atakaş Hatayspor, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 2-0 yendi

Süper Lig'de 19. hafta maçında Atakaş Hatayspor deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Mame Diouf bu sezon Hatayspor formasıyla 5. golünü attı. Hatayspor'da Billong, kırmızı kart gördü.

Süper Lig'de 19. hafta maçında Yukatel Denizlispor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Atakaş Hatayspor oldu.

Atakaş Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Muhammet Özkal (kendi kalesine) ve 78. dakikada Mame Biram Diouf (Penaltı) kaydetti.

Konuk ekip Hatayspor'da Jean-Claude Billong 84. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Atakaş Hatayspor, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 2-0 yendi

HATAYSPOR 2 MAÇ SONRA KAZANDI

Ligde iki maç sonra kazanan Atakaş Hatayspor puanını 31'e yükseltti. Beş haftadır kazanamayan Yukatel Denizlispor 14 puanda kaldı.

Süper Lig'de çarşamba günü Yukatel Denizlispor, Galatasaray'a konuk olacak. Aynı gün Atakaş Hatayspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Haber Yorumları (1)
KAMUFLAJ GÜZEL OLMUŞ: Sahada kış şartlarına uyum sağlamışlar ya Side yani askerde operasyon da kışın böyle giyiniyor ya:)))
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu
Magazin İrem Derici Oğuzhan Koç Demet Özdemir Jennifer Lopez
Spor Fatih Terim Mesut Bakkal Mustafa Yumlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Atakaş Hatayspor, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 2-0 yendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 16:22:06. #1.15#
title