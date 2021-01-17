Atakaş Hatayspor, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 2-0 yendi
Süper Lig'de 19. hafta maçında Atakaş Hatayspor deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Mame Diouf bu sezon Hatayspor formasıyla 5. golünü attı. Hatayspor'da Billong, kırmızı kart gördü.
Süper Lig'de 19. hafta maçında Yukatel Denizlispor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Atakaş Hatayspor oldu.
Atakaş Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Muhammet Özkal (kendi kalesine) ve 78. dakikada Mame Biram Diouf (Penaltı) kaydetti.
Konuk ekip Hatayspor'da Jean-Claude Billong 84. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.
HATAYSPOR 2 MAÇ SONRA KAZANDI
Ligde iki maç sonra kazanan Atakaş Hatayspor puanını 31'e yükseltti. Beş haftadır kazanamayan Yukatel Denizlispor 14 puanda kaldı.
Süper Lig'de çarşamba günü Yukatel Denizlispor, Galatasaray'a konuk olacak. Aynı gün Atakaş Hatayspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.