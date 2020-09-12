Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
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Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Süper Lig'in ekibi Atakaş Hatayspor, ligin ilk haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
12.09.2020 19:21 | Son Güncelleme: 12.09.2020 20:16

Süper Lig'in ekibi Atakaş Hatayspor, ligin ilk haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alan çalışması gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kaynak: AA

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