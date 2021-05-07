At yarışında 59'uncu TBMM Koşusu heyecanı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) adına 59'uncusu düzenlenecek ve 4+ yaşlı safkan Arap atlarının yarışacağı koşu, 75'inci Yıl Ankara Hipodromu'nda büyük heyecana sahne olacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) adına 59'uncusu düzenlenecek ve 4+ yaşlı safkan Arap atlarının yarışacağı koşu, 75'inci Yıl Ankara Hipodromu'nda büyük heyecana sahne olacak.

Kuruluşunun 101'inci yılı kutlanan Gazi Meclis adına 75'inci Yıl Ankara Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu, safkan Arap atlarının yıl içerisindeki en önemli sınavlarından biri olacak. Ankara'da sezonun ilk G1 mücadelesi niteliğindeki yarış yarın saat 15.30'da başlayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bu sene 59'uncusu düzenlenecek olan bu önemli koşuda 4+ yaşlı safkan Arap atları 1600 metre mesafe çim pistte birincilik mücadelesi verecek.1 milyon 32 TL birincilik ikramiyeli koşunun ikincisi 412 bin 800 TL, üçüncüsü 206 bin 400 TL, dördüncüsü 103 bin 200 TL ve beşincisi de 51 bin 600 TL'lik ikramiyenin sahibi olacak.Büyük bir heyecana sahne olacak koşuda şu safkanlar start alacak: 1 Akyaka 60 Ahmet Çelik2 Cevher 60 Mehmet Akyavuz3 Duman 60 Sadettin Boyraz4 Egeberk 60 Kadir Tokaçoğlu5 Kamus 60 Akın Sözen6 Karamustafa 60 Gökhan Kocakaya7 Niğbolu 60 Mehmet Kaya8 Oğlum Serkan 60 Müslüm Çelik9 Oğuzboylu 60 Halis Karataş10 Özçevik 60 Özcan Yıldırım11 Şenhan 60 Tolga Yıldız12 Hızlı Ahmet 58 Barış Kurdu13 Pıtır 58 Ayhan Kurşun

TRIPLE CROWN'IN İLK AYAĞITürkiye Büyük Millet Meclisi Koşusu, safkan Arap atlarının Triple Crown (Üçlü Taç) yapabilmeleri için kazanması gereken koşulardan ilkini oluşturuyor. Bu koşuyu kazanan safkan 25 Temmuz'da Niğbolu Koşusu ve 19 Eylül'de koşulacak Veliefendi Koşusu'nu da kazanması durumunda, hem Triple Crown yapmış olacak hem de özel ödül olarak belirlenen 1 milyon 680 bin TL ikramiyeyi de sahibine kazandırmış olacak.1959 yılından beri düzenlenen ve Türk yarışçılığının en önemli mücadeleleri arasında yer alan TBMM Koşusu'nda en iyi derece, 28 Nisan 2012'de 1.44.05'le "Onurkaan" isimli safkana ait. Tam 61 yıl önce koşulan ilk yarışın galibi ise B. İzgi'nin sahibi olduğu, "Birnisan" isimli safkan jokeyi Mehmet Emin Özdekli idaresinde olmuştu.Nafiye Caf'a ait "Satvet" isimli safkan, 1972, 1973 ve 1974 yıllarında, Nurbiye Gülerce'nin "Yavuzhan" isimli safkanı ise 1995, 1996 ve 1997 yıllarında bu koşuyu 3 kez üst üste kazanarak bu alanda rekoru ellerinde bulunduruyor.

TBMM Koşusu'nu en fazla kazanan jokey ise 8 kez ile Halis Karataş olarak kayıtlarda yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı