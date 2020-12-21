At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı

Avustralya'da düzenlenen at yarışı öncesinde ilginç anlar yaşandı. Yarışı izlemeye gelen bir seyirci, başlangıç noktasına gitmek için önünden geçen bir jokeye göğüslerini açarak gösterdi. Milyonlarca Avustralyalı, bu anlara canlı yayında şahit oldu.

Koronavirüs salgını sonrası normalleşme yolunda büyük aşama kaydeden ve spor müsabakalarına seyirci alan Avustralya'da ilginç bir olay yaşandı.

Hafta sonu at yarışı izlemek için hipodroma giden bir kadın seyirci, jokeylerin at üzerinde başlangıç noktasına gittiği esnada göğüslerini açarak önünden geçen jokeye gösterdi. Yarışı canlı yayınlayacak televizyon kanalının kamera açısında yaşanan bu olayı milyonlarca Avustralyalı canlı olarak izledi.

"DAHA FAZLASINI GÖRDÜK"

Seyircinin önünden geçtiği sırada göğüslerini açtığı jokey Tommy Berry'nin "Biz sizin gördüğünüzden çok daha fazlasını gördük" sözleri de kameralara yansıdı.

Avustralya'da yine geçtiğimiz ay bir at yarışı öncesi kadın muhabir Lee Steele seyircilerin tacizine uğramıştı. Önce bir seyirci Steele'nin kulağını yalarken, sonrasında bir başka seyirci de kameralara doğru pantolonunu indirerek başarılı muhabiri taciz etmişti.