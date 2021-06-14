Asya Verimlilik Organizasyonu'nda pandemi sonrası yeni dönem konuşuldu
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Asya Verimlilik Organizasyonu'nda pandemi sonrası yeni dönem konuşuldu

Asya Verimlilik Organizasyonu'nda pandemi sonrası yeni dönem konuşuldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tokyo merkezli Asya Verimlilik Organizasyonu (APO), 10 Haziran'da Japonya Verimlilik Merkezi ile ortaklaşa düzenlediği 'Uluslararası Verimliliğin Merkeziliği' konulu sanal konferans düzenledi.

Tokyo merkezli Asya Verimlilik Organizasyonu (APO), 10 Haziran'da Japonya Verimlilik Merkezi ile ortaklaşa düzenlediği 'Uluslararası Verimliliğin Merkeziliği' konulu sanal konferans düzenledi. Konferansta pandeminin neden olduğu koşullar da dahil olmak üzere, yeni zorluklar arasında ülkeler, firmalar ve bireyler için büyümenin itici gücü gibi konular ele alındı.

Verimlilik, insan kaynakları ve teknoloji konularında önde gelen uzmanların konuştuğu konferansta, Kikkoman'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Onursal CEO'su olan Japonya Verimlilik Merkezi Başkanı Yuzaburo Mogi, "Her birimiz katma değer yaratmak ve verimliliği artırmak için potansiyelimizi sonuna kadar geliştirmeliyiz" dedi.

Karşılaşılacak zorlukların, karmaşık ve acil olduğunu kabul eden APO Genel Sekreteri AKP Mochtan, APO üye ülkelerinin verimliliği artırmaya devam etme kararlılığını özetleyen bir bildiri olan Verimliliğin Merkeziliğine ilişkin Tokyo Bildirisi'ni tanıttı.

"AŞILARIN GELİŞTİRİLMESİ DAHA İYİ BİR DÜNYAYI İŞARET EDİYOR"

Nobel Ekonomi Ödülü Sahibi (2008) Paul Krugman açılış konuşmasında, pandeminin getirdiği trajedilere rağmen daha parlak bir gelecek için iyimserliğini dile getirdi. Aşıların geliştirilmesi ve dağıtımının arkasındaki 'verimli küreselleşme' ve iyi niyetli kamu politikalarının daha iyi bir dünyaya doğru ilerlemeyi gösterdiğine işaret etti.

İki panelden oluşan konferansta uzmanlar, verimliliği etkileyen acil sorunların üzerinde durdu. Birinci panelde, kaliteli bir iş gücü oluşturmaya yönelik zorunluluklar, performansa dayalı, kapsayıcı, çeşitli insan sermayesine geçiş ihtiyacının altı çizildi. İkinci panelde ise dijital teknolojiler, yapay zeka ve büyük veri dahil olmak üzere yeni verimlilik faktörlerinden yararlanarak akıllı dönüşüm konuları incelendi. Tayvan Dijital Bakanı Audrey Tang, insanlar, kamu ve özel sektör paydaşlarının Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki pandemiye karşı nasıl yardımcı olduğuna dair deneyimlerini paylaştı.

Japon teknoprenör Katsuya Uenoyama, insanların yapay zeka ile birlikte bir arada yaşamasını destekleyen gelişmiş bir ekosistemi savundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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