Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 499 bin 346'ya yükseldi. Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 138 bin 657'ye yükselirken; vaka sayısı ise 9 milyon 534 bin 964'e çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 989 BİN 572

İran'da can kaybı 48 bin 990'a yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 989 bin 572'ye çıktı. Irak'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 556 bin 728 olarak raporlanırken, can kaybı ise 12 bin 340 olarak açıklandı.BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 469 BİN 423Bangladeş'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 469 bin 423'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 6 bin 713 kişi olarak raporlandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 549 BİN 508

Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 17 bin 199 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 549 bin 508 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı