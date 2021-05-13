Asya borsaları satış ağırlıklı seyretti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Asya borsaları satış ağırlıklı seyretti

Asya borsaları satış ağırlıklı seyretti
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, enflasyonist endişelerin dünya borsalarında satış baskısını beraberinde getirdiğini söyledi.

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 4,2 ile tahminlerin oldukça üzerinde arttı. Verinin açıklanmasıyla yükseliş eğiliminde hareket eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,70'e çıkarken, şu dakikalarda yüzde 1,68 seviyelerinde bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,96 azalarak 3.429 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,25 düşüşle 3.122 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,49 değer kaybıyla 27.448 puana gerilerken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 109,65 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,44 düşüşle 27.779 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Yılmaz Vural Samet Aybaba Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Asya borsaları satış ağırlıklı seyretti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 11:05:07. #1.15#

title