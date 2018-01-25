Asus Zenfone Alana 6 Ay Bedava Cinemaximum Sinema Keyfi

ASUS Zenfone Alana Her Gün Sinema Keyfi



ASUS, sinemaseverleri mutlu edecek bir kampanyaya imza atıyor. ASUS Zenfone Alana Her Gün Sinema Keyfi Kampanyasında hangi modeller yer alıyor. Kampanya kapsamı ve merak edilen detayları burada!!!

Kampanya kapsamında 15 Ocak–15 Şubat 2018 tarihleri arasında ASUS ZenFone model cep telefonu alanlar; Cinemaximum salonlarında 6 ay boyunca her gün bedava sinema keyfi yaşıyor.

ASUS, Zen felsefesinden ilham alınarak geliştirdiği ZenFone ailesinin 3 üyesine özel düzenlediği yeni kampanyasıyla her gün sinema keyfi yaşamak isteyenleri mutlu ediyor. Türkiye'nin ilk "tüketici teşvik ajansı" BA Life Marketing işbirliği ile hayata geçirilen kampanya kapsamında 15 Ocak–15 Şubat 2018 tarihleri arasında ASUS ZenFone 4 (ZE554KL), ASUS ZenFone 4 MAX (ZC554KL), ASUS ZenFone Live (5.5" ZB553KL) model cep telefonlarından alan herkes, 6 ay boyunca her gün Cinemaximum salonlarında faydalanabileceği sinema bileti hakkına kavuşuyor.

Tüm süreçlerini BA Life Marketing'in yönettiği kampanyada Asus, tüketicisinin her gün sinema deneyimiyle buluşmasını sağlıyor. Bu deneyimi çekiliş ya da kura gibi modası geçmiş yöntemlerle uğraşmadan kampanyaya katılan herkes elde ediyor.

ASUS ZenFone Alana 6 AY Bedava Cinemaximum Sinema Kampanyasına nasıl başvurabilirsiniz?



BA Life Marketing işbirliğiyle gerçekleşen kampanyadan; 15 Ocak – 15 Şubat 2018 tarihleri arasında Türkiye genelindeki tüm Asus yetkili satış noktalarından kampanyaya dahil; ASUS ZenFone 4 (ZE554KL), ASUS ZenFone 4 MAX (ZC554KL), ASUS ZenFone Live (5.5" ZB553KL) model cep telefonu ürünlerinden satın alan; Türkiye'de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş herkes faydalanabiliyor.

www.zenfonelahergunsinemaya.com adresinde yer alan kampanya katılım koşullarına uygun olarak, kendi adınıza düzenlenmiş fatura ile birlikte 30 gün içerisinde satın alınan telefonun geçerli bir sim kart takılarak aktif olması şartıyla, size ait geçerli bir cep telefonu numarası ve telefona ait seri numarasıyla başvuruda bulunmanız halinde, Cinemaximum sinema salonlarında 6 ay boyunca geçerli sinema bileti hakkını elde edebilirsiniz.

ASUS ZenFone Alana 6 AY Bedava Cinemaximum Sinema Keyfi



http://www.teknotalk.com/asus-zenfone-alana-6-ay-bedava-cinemaximum-sinema-keyfi-61934/