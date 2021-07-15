Asu Günsel anısına futbol turnuvası

Akhisar Kuzeygücü Spor Kulübü yönetimi, üyeleri ve Akhisar Ulucami Mahalle Muhtarı Nesime Şakrak önderliğinde 3,5 yaşındayken ateşli hastalık sonucu hayata gözlerini yuman Asu Günsel anısına, Asu Günsel futbol turnuvasını düzenlendi.

Akhisar Kuzeygücü Spor Kulübü yönetimi, üyeleri ve Akhisar Ulucami Mahalle Muhtarı Nesime Şakrak önderliğinde 3,5 yaşındayken ateşli hastalık sonucu hayata gözlerini yuman Asu Günsel anısına, Asu Günsel futbol turnuvasını düzenlendi. Düzenlenen turnuvada çocuklar keyifli bir gün geçirirken aileleri de çocuklarına eşlik etti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3 yıl önce kurulan Kuzeygücü Spor Kulübü Başkanı Ekrem Kurt, Başkan yardımcısı Ali Rıza Çelik, yönetim kurulu üyeleri; Ferdi Deren, Mustafa Dağlar, Hüseyin Duvan, Recep Oktay, Özkan Kalın ve kulübün kurucu başkanı olan aynı zamanda Akhisar Ulu Camii Mahalle Muhtarı Nesime Şakrak önderliğinde 3,5 yaşındayken ateşli hastalık sonucu hayata gözlerini yuman Asu Günsel anısına, Asu Günsel futbol turnuvasını düzenlendi.

Sporcuların ailelerinin katılımıyla turnuvanın daha da renkli bir hale geldiğini kaydeden Ulucami Mahalle Muhtarı Nesime Şakrak, "Bu turnuvanın mahalleler arasındaki kaynaşmayı sağlayacağına, çocuklarımızın sosyal aktivitelerine katkıda bulunacağına ve kurumsal anlamda da toplumda çocukların nasıl bir davranış sergilemesi gerektiğini öğreteceğine inanıyoruz." dedi.

Yaklaşık 3,5 saat süren turnuvada 06-15 yaş arası 7 ayrı grupta oynanan futbol turnuvasında kulübün hocaları Süleyman Deral ve Gökmen Pome de hem yönetimin hem de sporcuların çok eğlendiklerini söyledi.

Akhisar Ulucami Mahalle Muhtarı Nesime Şakrak'ın sponsorluğunda turnuvaya katılan sporcu ailelerine tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Turnuvanın sonunda Akhisar Kuzeygücü Spor Kulübü yöneticileri halı sahanın ortasında 4 büyük pastayı keserek futbolculara ikram etti.

Çocuk ve gençlerin boş zamanlarını spor yaparak değerlendirmelerini sağlamak, zararlı alışkanlık edinmelerinin önüne geçmek ve topluma sağlıklı bireyler kazandırmak amacıyla 2019 yılında kurulan Akhisar Kuzeygücü Spor Kulübü bünyesinde 06-15 yaş arası 170 lisanslı sporcu bulunduruyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı