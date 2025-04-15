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Aston Villa-PSG Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Aston Villa-PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Aston Villa-PSG Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Aston Villa-PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği karşılaşmalardan biri olan Aston Villa – PSG Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı için geri sayım başladı. İlk maçta Paris Saint-Germain (PSG), rakibi Aston Villa'yı 3-1 mağlup ederek avantajlı bir skorla rövanşa geliyor. Peki, Aston Villa – PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Aston Villa - PSG maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci ayağı kapsamında bu akşam oynanacak. Futbolseverler, 15 Nisan Salı günü oynanacak bu mücadelede gözlerini İngiltere'ye çevirecek. Aston Villa PSG Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta? ve hangi kanalda yayınlanacak? gibi soruların yanıtı, karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler için büyük önem taşıyor. İşte Aston Villa PSG rövanş maçı hakkında tüm detaylar...

ASTON VILLA-PSG ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aston Villa-PSG Şampiyonlar Ligi maçı 15 Nisan Salı TSİ ile 22:00'de başlayacak. Villa Park'ta oynanacak olan kritik mücadeleyi Jose Maria Sanchez yönetecek.

Aston Villa-PSG Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Aston Villa-PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

ASTON VILLA-PSG ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa-PSG maçı TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Martinez, Konsa, Torres, Digne, Cash, Kamara, Tielemans, Rogers, McGinn, Ramsey, Rashford

PSG: Donnarumma, Beraldo, Pacho, Mendes, Hakimi, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

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