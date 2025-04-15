Aston Villa PSG maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Aston Villa PSG golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Aston Villa PSG kaç kaç? Aston Villa PSG canlı maç anlatımı ve Aston Villa PSG kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

ASTON VİLLA PSG MAÇI KAÇ KAÇ?

Aston Villa PSG maçı 2-1'lik PSGüstünlüğüyle devam ediyor.

ASTON VİLLA PSG MAÇI CANLI İZLE

Aston Villa PSG maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Aston Villa PSG maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

ASTON VİLLA PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aston Villa PSG maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

ASTON VİLLA PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Aston Villa PSG maçı Birmingham'da, Villa Park Stadyumu'nda oynanacak.