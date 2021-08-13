Assan Hanil'in Ar-Ge Direktörü Talip Usta oldu

Kibar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Assan Hanil'de yeni bir atama gerçekleştirildi.

Kibar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Assan Hanil'de yeni bir atama gerçekleştirildi. Şirketin önemli yapılanmalarından Ar-Ge Bölümü'nün direktörü, 3 yıl boyunca şirketin İş Geliştirme Müdürlüğünü üstlenen Talip Usta oldu.

Otomotiv tedarik sektörünün Türkiye'deki önemli temsilcilerinden Assan Hanil'de Ar-Ge Direktörlüğü görevine Talip Usta atandı. Kariyeri boyunca başta Tofaş olmak üzere sektörün önemli paydaşlarında çeşitli sorumluluklar üstlenen Usta, 2018 yılında Assan Hanil'e adım attı. 3 yıl boyunca İş Geliştirme Müdürü olarak görev yapan Usta, Ağustos 2021 itibarıyla şirketin Ar-Ge Direktörü olarak çalışmalarını sürdürecek. Şirket kendi bünyesinde kurduğu Ar-Ge merkezinde, otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik alanına sağladığı katkının genişletilmesi ve hidrojen ekosisteminin oluşturulması yönünde kapsamlı çalışmalar yürütüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı