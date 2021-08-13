Assan Hanil'in Ar-Ge Direktörü Talip Usta oldu
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Assan Hanil'in Ar-Ge Direktörü Talip Usta oldu

Assan Hanil'in Ar-Ge Direktörü Talip Usta oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kibar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Assan Hanil'de yeni bir atama gerçekleştirildi.

Kibar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Assan Hanil'de yeni bir atama gerçekleştirildi. Şirketin önemli yapılanmalarından Ar-Ge Bölümü'nün direktörü, 3 yıl boyunca şirketin İş Geliştirme Müdürlüğünü üstlenen Talip Usta oldu.

Otomotiv tedarik sektörünün Türkiye'deki önemli temsilcilerinden Assan Hanil'de Ar-Ge Direktörlüğü görevine Talip Usta atandı. Kariyeri boyunca başta Tofaş olmak üzere sektörün önemli paydaşlarında çeşitli sorumluluklar üstlenen Usta, 2018 yılında Assan Hanil'e adım attı. 3 yıl boyunca İş Geliştirme Müdürü olarak görev yapan Usta, Ağustos 2021 itibarıyla şirketin Ar-Ge Direktörü olarak çalışmalarını sürdürecek. Şirket kendi bünyesinde kurduğu Ar-Ge merkezinde, otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik alanına sağladığı katkının genişletilmesi ve hidrojen ekosisteminin oluşturulması yönünde kapsamlı çalışmalar yürütüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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