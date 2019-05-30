Assan Alüminyum, verimliliği artıracak

Otomotiv sektörüne kayda değer girdi sağlayan Assan Alüminyum, kapasite ve verimliliği artırmak amacıyla birçok yatırım planlıyor.

Assan Alüminyum, verimliliği artıracak

Otomotiv sektörüne kayda değer girdi sağlayan Assan Alüminyum, kapasite ve verimliliği artırmak amacıyla birçok yatırım planlıyor. Sürdürülebilirlik konusunda yeni adımlar atmaya hazırlanan Assan, bu yıl ihracat miktarını da 295 bin tona çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: Dunya.com

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