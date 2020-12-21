ASpor canlı izleme linki! ASpor canlı yayın ekranı, ASpor yayın akışı ve ASpor programları! ASpor frekans bilgileir
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ASpor canlı izleme linki! ASpor canlı yayın ekranı, ASpor yayın akışı ve ASpor programları! ASpor frekans bilgileir

21.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:35
ASpor canlı izleme linki! ASpor canlı yayın ekranı, ASpor yayın akışı ve ASpor programları! ASpor frekans bilgileir

Sporseverlerin yakından takip ettiği, özel spor yayınları ile izleyicilerin beğenisini toplayan ASpor, online yayın ile izleyicileri ile buluşuyor. İşte, ASpor canlı izleme linki! ASpor canlı yayın ekranı ASpor yayın akışı ve ASpor programları!

Futbol, basketbol ve alternatif spor yayınları ile sporseverleriler buluşma adresi Aspor, izleyicilerin beğenisini topluyor. İşte, ASpor yayın akışı ve ASpor programları! ASpor canlı yayın ekranı ve ASpor canlı izleme linki!

ASPOR PROGRAMLARI

•Takım Oyunu

•90'a

•Kale Arkası

•Son Sayfa

•Artı Futbol

•Spor Ajansı

•Futbol'A

•Skorbord

•Bir Zamanlar Futbol

•Futbolmatik

•Transfer Raporu

•Sabah Sporu

•Maksimum Spor

•Spor Gündemi

•Spor Medyası.

ASPOR YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

ASPOR CANLI İLZEMEK İZİÇ TIKLAYINIZ

FREKANS: 12053 Mhz

SYMBOL RATE: 27500

POLARİZASYON: H ( Yatay )

FEC: 5/6

DIGITURK: 88. kanal

TİVİBU: 81. kanal

D-SMART: 80. kanal

KABLO TV: 142 ve 143 . Kanal.

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