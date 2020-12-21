ASpor canlı izleme linki! ASpor canlı yayın ekranı, ASpor yayın akışı ve ASpor programları! ASpor frekans bilgileir
Sporseverlerin yakından takip ettiği, özel spor yayınları ile izleyicilerin beğenisini toplayan ASpor, online yayın ile izleyicileri ile buluşuyor. İşte, ASpor canlı izleme linki! ASpor canlı yayın ekranı ASpor yayın akışı ve ASpor programları!
Futbol, basketbol ve alternatif spor yayınları ile sporseverleriler buluşma adresi Aspor, izleyicilerin beğenisini topluyor. İşte, ASpor yayın akışı ve ASpor programları! ASpor canlı yayın ekranı ve ASpor canlı izleme linki!
ASPOR PROGRAMLARI
•Takım Oyunu
•90'a
•Kale Arkası
•Son Sayfa
•Artı Futbol
•Spor Ajansı
•Futbol'A
•Skorbord
•Bir Zamanlar Futbol
•Futbolmatik
•Transfer Raporu
•Sabah Sporu
•Maksimum Spor
•Spor Gündemi
•Spor Medyası.
ASPOR YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
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FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
KABLO TV: 142 ve 143 . Kanal.