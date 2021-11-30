ASO Başkanı Özdebir'den ekonomik büyüme değerlendirmesi Açıklaması

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 2021 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarının beklentilere yakın gerçekleştiğini belirterek, "Yılı çift haneli bir büyüme ile bitireceğiz ama büyümenin topluma yansıması daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, yaptığı açıklamada, üçüncü çeyrek büyüme rakamının beklentilere paralel yüzde 7,4 olarak gerçekleştiğini anımsattı.

Büyümenin unsurlarına bakıldığında dış talep ve kamu harcamasına dayalı büyüme performansının ön plana çıktığını anlatan Özdebir, ihracatın büyümeye net katkısı artarken, ithalatın azalmasının dış talebe dayalı bir büyüme performansı ortaya koyduğunu ifade etti. Özdebir, net dış talep katkısının cari açığa olumlu katkısının gelecek dönemde daha net görüleceğini vurguladı.

Sanayi üretiminin, yılın üçüncü çeyreğinde ortalama yüzde 10 artışla büyümenin önemli bir lokomotifi olmaya devam ettiğine dikkati çeken Özdebir, şunları kaydetti:

"Yüksek maliyet ve likiditeye ulaşma imkanının zorlaştığı bir döneme rağmen sanayi sektörü ekonomimizin yüz akı olmuş ve büyümeye önemli katkı sağlamaya devam etmektedir. Diğer taraftan sabit sermaye yatırımlarındaki yüzde 2,4'lük düşüş gelecek dönemde büyümede yavaşlamaya işaret ediyor.

Son 5 çeyrektir büyümemize rağmen bence önemli noktalardan biri büyümenin topluma yeteri kadar yansımamasıdır. Yılı çift haneli bir büyüme ile bitireceğiz ama büyümenin topluma yansıması daha önemli. Sağlıklı büyüme; üretim odaklı, yüksek katma değer yaratan ve ithalata bağımlı olmayan bir üretim modeli ile gerçekleşir. Sürdürülebilir bir enflasyon ve faiz düzeyinde Türkiye ekonomisine olan güvenin tesis edilmesi; potansiyele yakın büyümeye ulaşmada katkı sağlayacaktır."

AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi Haberleri

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