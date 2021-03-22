Aslı Şafak kim? Aslı Şafak kaç yaşında, nereli? Aslı Şafak eş, kim?

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ASLI ŞAFAK KİM?

Aslı Şafak, 6 Ağustos 1968, Ankara doğumlu Türk gazeteci, televizyoncu, yazar. Aslı Şafak Ankara'da doğdu. Gazeteci-Yazar Tayyar Şafak'ın ve Nurten Şafak'ın kızıdır. 1990 yılında Mekteb-i Mülkiyeyi Şahane'nin (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) iktisat bölümünden mezun oldu. Okurken çalışmaya başladı ve ilk olarak Tercüman gazetesinde ekonomi muhabirliği yaptı.

ASLI ŞAFAK TRT

1991'de TRT Ankara Televizyonu'nda Akşama Doğru ve Gün Başlıyor programlarında yapım asistanlığı yaptı. 1992'de TRT Haber Merkezi'nde muhabir olarak göreve başladı. 1992-2003 yılları arasında TRT'de ekonomi, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı ve parlamento muhabirliği yaptı. 1994 Ekonomik krizi sonrasında 5 Nisan Kararlarıyla ilgili dönemin ekonomi yöneticileri ve Başbakanı Tansu Çiller ile röportajlar gerçekleştirdi. 1995- Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşması yapmasıyla birlikte TRT-1'de prime time'de konuyla ilgili canlı programlar hazırlayıp sundu. 1996-1998 TRT-1'de sabah haber kuşağı Haber 07'yi hazırlayıp sundu. 1999 Gölcük Depreminde bölgeden izlenimler aktardı. 2000'de TRT'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini canlı yayınlarla seyirciye aktardı. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile röportaj gerçekleştirdi. 2002-2003'te Sabah kuşağında TRT Haber'de Haber Postası programını sundu. Bu dönemde Meclis Başkanı Bülent Arınç ve birçok bakanla röportajlar gerçekleştirdi. 2003-2010 yılları arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşadı. TRT'den istifa etmiş olmasına rağmen, kurumun Londra temsilciği görevini yaptı ve birçok gelişmeyi yerinden aktardı. 2005 yılında 7 Temmuz ve 21 Temmuz El Kaide Londra saldırılarını ve analizlerini yerinden aktardı. 2006-2008 yılları arasında Türkiye'de İngilizce basılan The New Anatolian gazetesine dış politika yazıları yazdı. 2008-2010 yılları arasında Türkiye'de birçok internet sitesine yazı yazdı.