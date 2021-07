Aslan'ın yeni transferi Cicaldau'nun güzel sevgilisinin paylaşımları 'Come to Galatasaray yenge' yorumlarıyla doldu

Galatasaray, Alexandru Cicaldau transferini resmen açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar Rumen ekibi Univ. Craiova'ya 24 yaşındaki on numara için 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay verecek. Bu haberin ortaya çıkmasıyla Sarı-Kırmızılı taraftarlar da Cicaldau ve sevgilisi Bianca Maria'nın Instagram hesaplarını ablukaya aldı. Bianca Maria'nın paylaşımlarının altı 'Come to Galatasaray' yorumlarıyla doldu taştı.