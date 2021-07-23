Aslan'ın yeni transferi Cicaldau'nun güzel sevgilisinin paylaşımları 'Come to Galatasaray yenge' yorumlarıyla doldu
Galatasaray, Alexandru Cicaldau transferini resmen açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar Rumen ekibi Univ. Craiova'ya 24 yaşındaki on numara için 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay verecek. Bu haberin ortaya çıkmasıyla Sarı-Kırmızılı taraftarlar da Cicaldau ve sevgilisi Bianca Maria'nın Instagram hesaplarını ablukaya aldı. Bianca Maria'nın paylaşımlarının altı 'Come to Galatasaray' yorumlarıyla doldu taştı.
Sarı-Kırmızılılar yeni 10 numarasının heyecanı yaşıyor. Hagi'nin akademisinden yetişen Alexandru Cicaldau için resmi açıklamanın gelmesi an meselesi. Türk ve Rumen basınından önemli kaynaklar transferin bittiğini yazıyor. Galatasaray'ın Craiova'ya 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay vereceği belirtildi.
İSTANBUL'A GELMEDEN İLGİ BAŞLADI
Bu haberin ortaya düşmesiyle Alexandru Cicaldau ve sevgilisi Bianca Maria'nın sosyal medya hesapları ablukaya alındı. Cicaldau'nun güzel sevgilisi Maria'nın paylaşımlarının altına 'Come to Galatasaray' ve 'Welcome to İstanbul yenge' yorumları bırakıldı.
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