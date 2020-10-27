ASKON Kayseri'den altın açıklaması
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ASKON Kayseri'den altın açıklaması

27.10.2020 12:01 | Son Güncelleme: 27.10.2020 12:04
ASKON Kayseri'den altın açıklaması

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri değerli maden, döviz ve mücevherat sektör kurulu başkanı Talha Büyükyıldız, yükselen altın fiyatlarının aceleye sevk etmemesi gerektiğini belirtti.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri değerli maden, döviz ve mücevherat sektör kurulu başkanı Talha Büyükyıldız, yükselen altın fiyatlarının aceleye sevk etmemesi gerektiğini belirtti.

Büyükyıldız, yazılı açıklamasında, altının gram bazlı olarak bir ayda 15 lira, üç ayda 70 lira kazandırdığını ve 3 yılda 3 kat değerli hale geldiğini anımsattı.

Altına yatırım yapacakların uzun vadeli düşünmesi gerektiğini aktaran Büyükyıldız, şunları kaydetti:

"Altın fiyatlarından bahsediyorsak kısa vadeli olarak düşünmemek gerekir. Günlük planlama yapıyorsanız altından uzak durun ancak geleceğe yönelik bir planlama için altın en güvenli birimdir. Bugünlerde altının zirve yapmaya başladığı görülüyor. Bu, yatırımcılar için hemen dövize çevirmek anlamına gelmemeli. Altının ilerleyen dönemde zirve yapacağı dönemleri göreceğiz. Bunu çok kısa zaman dilimi için söylemek doğru olmaz ancak geleceği planlamak açısından bu öngörü piyasalara hakim. Her yıl kendi rekorunu birkaç defa kırarak ilerliyor. Yatırımcılar için bu noktada sabır çok önemli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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