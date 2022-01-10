Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması ne kadar 2022? Askerlik borçlanması günlük primi ne kadar 2022? Doğum borçlanması ne kadar oldu 2022?

Sosyal Güvenlik Kurumu yayımladığı genelge ile emzirme ve cenaze ödeneğinden, doğum ve askerlik borçlanması primlerine kadar yeni rakamları açıkladı. Asgari ücretteki artışla birlikte birçok ödenek de zamlandı.Vatandaşlar yeni rakamları merak ediyor.PekiAskerlik borçlanması ve doğum borçlanması ne kadar 2022? Askerlik borçlanması günlük primi ne kadar 2022?Doğum borçlanması ne kadar oldu 2022?

ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR 2022?

Asgari ücretteki artış doğum ve askerlik hizmet borçlanmasını da etkiledi. En düşük günlük prim 53 lira 38 kuruş, en yüksek prim ise 400 lira 32 kuruşa çıktı.

DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR 2022?

Asgari ücretteki artış doğum ve askerlik hizmet borçlanmasını da etkiledi. En düşük günlük prim 53 lira 38 kuruş, en yüksek prim ise 400 lira 32 kuruşa çıktı.

YURT DIŞI BORÇLANMA PRİMİ

Yurt dışı borçlanması yapanlardan ise prime esas kazancın yüzde 45'i oranında prim alınıyor. Gurbetçiler 2022 yılında yurt dışı borçlanması yaptıklarında günlük en az 75 lira 6 kuruş prim ödeyecekler.

Öte yandan kısmi süreli işlerde çalışanlar, eksik prim günlerini 30 güne tamamlamak için isteğe bağlı ödeme yapabiliyor. 2022 yılında günlük 33 lira 36 kuruş prim ödeyerek eksik günlerini tamamlayabilecekler.

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