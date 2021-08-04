Askeri rütbe sıralaması! TSK küçükten büyüğe doğru askeri rütbe sıralaması nasıldır?
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Askeri rütbe sıralaması! TSK küçükten büyüğe doğru askeri rütbe sıralaması nasıldır?

Askeri rütbe sıralaması! TSK küçükten büyüğe doğru askeri rütbe sıralaması nasıldır?
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2021 YAŞ kararlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar TSK askeri rütbe sıralaması nasıldır merak etti. Askeri rütbe sıralamasını küçükten büyüğe doğru haberimizden okuyabilirsiniz. Albay'ın bir üstü nedir? Yarbay'ın bir üstü nedir? Amiral ve General farkı nedir? Tüm askeri rütbe sıralaması listesi sizlerle...

Askeri rütbe sıralaması nasıldır? Askeri rütbeler listesi! Türk Silahlı Kuvvetlerindeki en düşük rütbeler er ve erbaştan başlamaktadır. En üst rütbeler ise Orgeneral, Genelkurmay Başkanı ve Mareşal rütbeleridir. Peki,Askeri rütbe sıralaması! TSK küçükten büyüğe doğru askeri rütbe sıralaması nasıldır?

ASKERİ RÜTBE SIRALAMASI

TSK'da en düşük rütbe Er, en yüksek rütbe ise Mareşal rütbesidir. Mareşal rütbesine sahip 2 komutan bulunmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk ve Fevzi Çakmak mareşal rütbesine sahiptir. Şimdi küçükten büyüğe doğru askeri rütbe sıralaması listesini paylaşalım.

TSK Kara Kuvvetleri Askeri Rütbe Sıralaması (Düşükten yüksek rütbeye doğru)

  • - Er
  • - Onbaşı
  • - Uzman Onbaşı
  • - Uzman Çavuş
  • - Astsubay Çavuş
  • - Astsubay Kıdemli Çavuş
  • - Astsubay Üstçavuş
  • - Astsubay Kıdemli Üstçavuş
  • - Astsubay Başçavuş
  • - Astsubay Kıdemli Başçavuş
  • - Asteğmen
  • - Teğmen
  • - Üsteğmen
  • - Yüzbaşı
  • - Binbaşı
  • - Yarbay
  • - Albay
  • - Tuğgeneral
  • - Tümgeneral
  • - Korgeneral
  • - Orgeneral
  • - Genelkurmay Başkanı
  • - Mareşal

TSK Deniz Kuvvetleri Askeri Rütbe Sıralaması (Düşükten yüksek rütbeye doğru)

  • - Asteğmen
  • - Teğmen
  • - Üsteğmen
  • - Yüzbaşı
  • - Binbaşı
  • - Yarbay
  • - Albay
  • - Tuğamiral
  • - Tümamiral
  • - Koramiral
  • - Oramiral
  • - Büyükamiral

NOT = Deniz Kuvvetleri'nde albaydan sonra general ismi yerine amiral gelir. Ek olarak Deniz Kuvvetleri'nde en yüksek rütbe Büyükamiral olarak geçmektedir.

TSK Hava Kuvvetleri Rütbe Sıralaması (Düşükten yüksek rütbeye doğru)

  • - Asteğmen
  • - Teğmen
  • - Üsteğmen
  • - Yüzbaşı
  • - Binbaşı
  • - Yarbay
  • - Albay
  • - Tuğgeneral
  • - Tümgeneral
  • - Korgeneral
  • - Orgeneral

Hava kuvvetlerinde en yüksek rütbe ise Orgeneral'dir.

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Askeri rütbe sıralaması! TSK küçükten büyüğe doğru askeri rütbe sıralaması nasıldır? - Haberler
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