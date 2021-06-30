Aşırı sıcak ve poyraz 350 ton karpuzu yaktı
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Aşırı sıcak ve poyraz 350 ton karpuzu yaktı

Aşırı sıcak ve poyraz 350 ton karpuzu yaktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Antalya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve gölgede 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle tarlada toplanmayı bekleyen karpuz yanarak sarardı.

Antalya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve gölgede 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle tarlada toplanmayı bekleyen karpuz yanarak sarardı. Yaklaşık 1 haftadır havanın aşırı sıcak olması nedeniyle karpuz üreticisi zor günler yaşıyor.

Hatipler altında 50 dönüm alana karpuz eken Ali Aksoy, karpuzu toplayıp satmaya hazırlanırken hayal kırıklığına uğradı. Aksoy, tarlada 5 ile 20 kilo arasında değişen karpuzun tamamına yakınının aşırı sıcak ve poyrazdan dolayı yandığını söyledi.

50 dönümden 350 ton dolayında ürün beklediğini belirten Aksoy "Karpuzun tam olgunlaşması ve toplanması için 1 hafta süre gerekiyordu. Ne yazık ki aşırı sıcak ve poyraz tarladaki karpuzun tamamına yakınının yanarak sararmasına neden oldu. Kısacağı karpuz tarlada kaldı. Bir umut arada yanmayan karpuzları toplayıp satarak en azından gübre veya tohum parasını çıkarmaya çalışacağız. Bugün karpuzu tarlada 50 kuruştan satıyorduk. Eğer karpuzum yanmamış olsaydı 175 bin lira kazancım olacaktı. Şimdi 20-25 bin liraya bile razıyım" dedi.

Narenciye, tropikal bitkiler ve örtü altı bitkilerin Tarım Sigortası kapsamında olduğunu belirten Ali Aksoy "Ne yazık ki karpuz ve kavun TARSİM kapsamında değil. Bundan dolayı da böyle bir afet durumunda çaresiz kalıyoruz. Tamam afet Allah'tan geliyor ama biz de gerekli önlemimizi almalıyız. Bunun yolu da Tarım Sigortasından geçmektedir. Ziraat Odası Başkanımızı ve Tarım Bakanlığı yetkililerini bu konuda gerekli önlemleri almaya ve çiftçinin ürettiği tüm ürünlerin Tarım Sigortası kapsamına alınmasını istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Aşırı sıcak ve poyraz 350 ton karpuzu yaktı
Aşırı sıcak ve poyraz 350 ton karpuzu yaktı
Aşırı sıcak ve poyraz 350 ton karpuzu yaktı
Aşırı sıcak ve poyraz 350 ton karpuzu yaktı
Aşırı sıcak ve poyraz 350 ton karpuzu yaktı
Aşırı sıcak ve poyraz 350 ton karpuzu yaktı
Aşırı sıcak ve poyraz 350 ton karpuzu yaktı
Aşırı sıcak ve poyraz 350 ton karpuzu yaktı
Aşırı sıcak ve poyraz 350 ton karpuzu yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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