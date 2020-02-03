Haberler » Spor » Ashley Young’ın Inter’deki İlk Maçı - Spor

Ashley Young’ın Inter’deki İlk Maçı

Inter’in 2019-20 sezonunun devre arasında Manchester United’dan transfer ettiği Ashley Young, İtalyan ekibiyle ilk maçına Cagliari karşısında çıktı. Maçta iyi performans ortaya koyan Young, takiminin tek golünün de asistini yaptı.

03.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:19

Inter'in 2019-20 sezonunun devre arasında 'dan transfer ettiği Ashley Young, İtalyan ekibiyle ilk maçına Cagliari karşısında çıktı. Maçta iyi performans ortaya koyan Young, takiminin tek golünün de asistini yaptı.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler