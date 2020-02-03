Ashley Young’ın Inter’deki İlk Maçı
Inter’in 2019-20 sezonunun devre arasında Manchester United’dan transfer ettiği Ashley Young, İtalyan ekibiyle ilk maçına Cagliari karşısında çıktı. Maçta iyi performans ortaya koyan Young, takiminin tek golünün de asistini yaptı.
03.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:19
Inter'in 2019-20 sezonunun devre arasında Manchester United'dan transfer ettiği Ashley Young, İtalyan ekibiyle ilk maçına Cagliari karşısında çıktı. Maçta iyi performans ortaya koyan Young, takiminin tek golünün de asistini yaptı.
Kaynak: Dugout
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