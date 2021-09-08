Rıdvan Dilmen, asgari ücreti 8 bin lira olarak mı biliyor? Bu sözler ortalığı karıştırdı
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Rıdvan Dilmen, asgari ücreti 8 bin lira olarak mı biliyor? Bu sözler ortalığı karıştırdı

Haberler.com - Haberler | Spor

6-1 kaybedilen Hollanda karşılaşmasının ardından Rıdvan Dilmen'in 'asgari ücret' hakkında kullandığı ifadeler tepki çekti. Dilmen, "Hiçbir parayı küçümsemem. Asgari ücretli çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var" ifadeleri, asgari ücreti yanlış şekilde bildiği yorumları yapıldı.

NTV'deki yorumculuk kariyerine ara verdikten sonra yeni sezona TRT ekranlarında giren Rıdvan Dilmen, dün akşam çok konuşulacak sözlere imzasını attı.

"HİÇBİR PARAYI KÜÇÜMSEMEM"

Deneyimli futbol insanı Rıdvan Dilmen, "Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretli çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var" diye konuştu. Net 2 bin 825 lira 90 kuruş olan asgari ücreti, Rıdvan Dilmen'in 8 bin lira olarak bildiği şeklinde yorumlar yapıldı.

İDDİALARI YALANLADI

Rıdvan Dilmen, TRT Spor'dan senelik 1 milyon dolar kazandığı iddialarını yalanlamıştı. Dilmen, "Yok senelik değil, aylık alıyorum" esprisiyle bu konuya cevap vermişti.

Rıdvan Dilmen, asgari ücreti 8 bin lira olarak mı biliyor? Bu sözler ortalığı karıştırdı
Rıdvan Dilmen, asgari ücreti 8 bin lira olarak mı biliyor? Bu sözler ortalığı karıştırdı
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Haber Yorumları (1)
COVİD 19: Asgari ücretli bir kişi 8 bin lira almak mı ? Parti kur oy verelim Rıdvan Abi ..
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Rıdvan Dilmen, asgari ücreti 8 bin lira olarak mı biliyor? Bu sözler ortalığı karıştırdı - Haberler Spor
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