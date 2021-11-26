Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse kıdem tazminatı tavanı 11 bin 246 liraya çıkacak

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Normalde 4 kez toplanan komisyon aralık ayının son haftasında nihai kararını açıklıyordu. Ancak bu yıl önceki senelerden farklı olacak. Görüşmelerin 1-2 hafta içinde tamamlanarak yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

BAKAN BİLGİN: TÜRK-İŞ'LE UZLAŞMAYA YAKINIZ

Dün yaptığı açıklamayla görüşmelerin 1 Aralık'ta başlayacağını duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız." dedi.

YÜZDE 30 ZAM BEKLENİYOR

Görüşmelere kısa süre ne kadar zam yapılacağı da en çok merak edilen konulardan biri. Görüşmelerde enflasyon kritik öneme sahip. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 19.31. Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda işçinin enflasyona ezdirilmeyeceğine vurgu yapılıyor. Enflasyon rakamının üstüne refah payı da eklenecek. Böylece zam oranı yüzde 25-30 civarına yükselecek. Ancak son dönemdeki hayat pahalılığı alım gücünün düşmesi gibi etkenler nedeniyle yüzde 30'luk zam ihtimali daha güçlü. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa brüt asgari ücret 4.650 TL'ye, net asgari ücret ise 3.673 TL'ye çıkacak.

YÜZDE 30'LUK ZAMMA GÖRE KIDEM TAVANI 11 BİN LİRAYI AŞACAK

Asgari ücret zammıyla birlikte AGİ ve kıdem tazminatı tavanı da yükselecek. Yüzde 30'luk zammın gerçekleşmesi durumunda kıdem tazminatı tavanı 8 bin 651 liradan 11 bin 246 liraya çıkacak.

AGİ'DE ZAMLANACAK

Asgari ücretle birlikte, çalışanların medeni hali, çocuk sayısı, eşinin çalışıp çalışmadığı gibi kriterlere göre belirlenen AGİ'ye de zam gelecek.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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