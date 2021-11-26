Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse kıdem tazminatı tavanı 11 bin 246 liraya çıkacak
Enflasyonun belirleyici olacağı asgari ücrette yüzde 30'luk artış bekleniyor. Bu oran gerçekleşirse net asgari ücret 3.673 TL'ye yükselecek. Asgari ücret zammıyla kıdem tazminatı tavanı ve AGİ ücretleri de artacak. Yüzde 30'luk zamma göre, kıdem tazminatı tavanı 8 bin 651 liradan 11 bin 246 liraya, bekar bir işçinin AGİ'si 268 liradan 348 liraya, evli eşi çalışmayan 2 çocuklu işçinin AGİ'si ise 402 liradan 523 liraya yükselecek.
Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Normalde 4 kez toplanan komisyon aralık ayının son haftasında nihai kararını açıklıyordu. Ancak bu yıl önceki senelerden farklı olacak. Görüşmelerin 1-2 hafta içinde tamamlanarak yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor.
Dün yaptığı açıklamayla görüşmelerin 1 Aralık'ta başlayacağını duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız." dedi.
Görüşmelere kısa süre ne kadar zam yapılacağı da en çok merak edilen konulardan biri. Görüşmelerde enflasyon kritik öneme sahip. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 19.31. Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda işçinin enflasyona ezdirilmeyeceğine vurgu yapılıyor. Enflasyon rakamının üstüne refah payı da eklenecek. Böylece zam oranı yüzde 25-30 civarına yükselecek. Ancak son dönemdeki hayat pahalılığı alım gücünün düşmesi gibi etkenler nedeniyle yüzde 30'luk zam ihtimali daha güçlü. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa brüt asgari ücret 4.650 TL'ye, net asgari ücret ise 3.673 TL'ye çıkacak.
Asgari ücret zammıyla birlikte AGİ ve kıdem tazminatı tavanı da yükselecek. Yüzde 30'luk zammın gerçekleşmesi durumunda kıdem tazminatı tavanı 8 bin 651 liradan 11 bin 246 liraya çıkacak.
Asgari ücretle birlikte, çalışanların medeni hali, çocuk sayısı, eşinin çalışıp çalışmadığı gibi kriterlere göre belirlenen AGİ'ye de zam gelecek.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
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