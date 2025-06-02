Asgari ücrete Temmuz 2025 ara zammı olacak mı? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? SON DAKİKA

Asgari ücrete Temmuz 2025 ara zammı olacak mı? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? SON DAKİKA
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Asgari ücretliye Temmuz 2025'te ara zam yapılacak mı sorusu gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Hükümetten ve ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalar merakla beklenirken, zam oranı ve olası artış tarihiyle ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Asgari ücrete Temmuz 2025 ara zammı olacak mı? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? İşte, detaylar…

Temmuz 2025'te asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı, milyonlarca çalışanın gündeminde yerini aldı. Kamuoyunun yakından takip ettiği bu konuya ilişkin hükümet kanadından ve ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalar büyük bir merakla bekleniyor. Zam ihtimali ve uygulanacak olası yeni ücret miktarı şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete ek zam gelecek mi? Asgari ücrette yeni bir düzenleme yapılacak mı, yapılırsa ne kadar artış bekleniyor? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam konusu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gündemdeki kamu sözleşmelerine odaklandıklarını belirten Bakan Işıkhan, bu aşamada asgari ücrete ara zam tartışmalarının erken olduğunu ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan; "Kamu sözleşmelerine yoğunlaştık. Asgari ücrete ara zammı konuşmak için henüz erken. Ancak vatandaşlarımızın alım gücünü korumak hükümetimizin temel önceliğidir." şeklinde konuştu.

Asgari ücrete Temmuz 2025 ara zammı olacak mı? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? SON DAKİKAÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Bakan VedatIşıkhan, daha önce yaptığı açıklamalar sırasında enflasyonun düşmemesi durumunda Temmuz ayında yeni bir düzenlemenin gündeme gelebileceğini dile getirmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan; "Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz. Makro ekonomik veriler de bunu gösteriyor. Ancak olur ya bir aksilik olursa Temmuz ayında da tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir. Ancak ticaretimizi, ihracatımızı arttırmak amacıyla asgari ücreti bir yıl süreyle belirledik. İhracatçıdan bu yüzden alkış aldık. İşveren de geleceğini görmek zorunda." ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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