Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek

02.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:17
Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek

4 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki ilk toplantının Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda çevrim içi yapılması kararlaştırıldı. İşçi ve işverenin ev sahipliğinde diğer toplantıların düzenleniş yöntemi ise ilerleyen günlerde netleşecek.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları, 4 Aralık'taki ilk toplantıyla başlayacak. Bu yıl, koronavirüs (Kovid-19) salgının gölgesinde yapılacak asgari ücret görüşmeleri, tedbirlerden de etkilenecek.

Normal şartlarda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki ilk toplantının ardından işçi ve işveren temsilcilerinin ev sahipliğinde ayrı ayrı toplanıyor, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek 4 Aralık'taki ilk toplantının bu sene Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda internet ortamında çevrim içi yapılması kararlaştırıldı. İşçi ve işverenin ev sahipliğinde diğer toplantıların düzenleniş yönteminin ise ilerleyen günlerde netleşeceği öğrenildi.

YENİ ASGARİ ÜCRET, DÖRT TOPLANTININ ARDINDAN BELİRLENİYOR

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

4 ilde durum vahim! Virüsün yayılma hızı korkutucu boyutlarda, hastaneler doldu taştı
4 ilde durum vahim! Virüsün yayılma hızı korkutucu boyutlarda, hastaneler doldu taştı
Yaralı kurye, canını değil zimmetli pantolonunu düşündü! Patron son noktayı koydu
Yaralı kurye, canını değil zimmetli pantolonunu düşündü! Patron son noktayı koydu
Yetkililer şaşırıp kaldı! Belediye 1052 kişiyi iş görüşmesine çağırdı, 9 kişi katıldı
Yetkililer şaşırıp kaldı! Belediye 1052 kişiyi iş görüşmesine çağırdı, 9 kişi katıldı

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında açılış ve kapanış toplantılarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapan komisyon, ara toplantılarını ise işçi ve işveren temsilcilerinin ev sahipliğinde ayrı ayrı gerçekleştiriyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Emel Müftüoğlu Gonca Vuslateri
Spor Falcao Okan Buruk Ozan Tufan Tolga Ciğerci Robert Prosinecki
Tüm Haberler Çocuk Bursa Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 12:17:00. #1.14#
title