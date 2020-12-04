Asgari ücret görüşmelerinde TİSK'ten dikkat çeken çıkış: İşverene maliyeti kayıt dışı çalışmayı etkileyecek

Asgari ücret zammı için toplanan komisyonda işveren temsilcisi TİSK'in Genel Sekreteri Akansel Koç, 2021 yılı için belirlenecek asgari ücretin işverene maliyeti, kayıt dışına yönelimin şiddetini de etkileyeceğini söyledi.

Asgari ücretlinin maaş zammı için büyük gün geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirmek için saat 14.00'de online olarak toplandı. Milyonların heyecanla takip ettiği toplantı; hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin konuşmalarıyla başladı. Tarafların açıklamalarının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

İŞÇİ VE İŞVEREN TEMSİLCİLERİ KORONAYA DİKKAT ÇEKTİ

Toplantıya işçi temsilcisi Türk-İş ve işveren temsilcisi TİSK'in açıklamaları damga vurdu. Her iki tarafta temsil ettikleri grupların korona salgını nedeniyle zor durumda olduğunu belirterek, pazarlıklarda bu durumun göz önünde bulundurulmasını istedi.

"BU ÜCRETLE GEÇİNMEK MÜMKÜN MÜ?"

Türk-İş temsilcisi Nazmi Irgat'ın Bakan'a "Asgari ücretli ailelerin bu maaşla geçinmeleri mümkün mü? diye sorması dikkat çekerken, toplantı soru cevap şeklinde ilerlemediği için söz konusu soru yanıtsız kaldı.

İŞVEREN TEMSİLCİSİNDEN KAYIT DIŞI İSTİHDAM VURGUSU

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise patronların içinde bulunduğu zor durumdan bahsetti. İşverenin korona nedeniyle zararına dikkat çeken Akansel şunları söyledi:

"Üzülerek söylüyorum ki 2021 yılı için belirlenecek asgari ücretin işverene maliyeti kayıt dışına yönelimin şiddetini de etkileyecektir. TİSK olarak kayıt dışına sonuna kadar karşıyız bu konuda yapılacak çalışmalara da hükümetimize her türlü desteği vermeye hazırız. Asgari ücret zammının belirlenmesinde korona nedeniyle ülkemizin içinden geçmekte olduğu olağanüstü ekonomik durumun ve kayıt dışılığın dikkate alınması gerekiyor.

PATRONLARIN TALEPLERİ

Son 5 yılda uygulanan asgari ücret desteğinin hiç olmadığı kadar önemli olduğunu ve yeni istihdam yaratmak için fayda sağlayacağının altını çizmek istiyorum. Desteğin tüm işletmeleri eşit şekilde kapsayarak devam etmesini temenni ediyoruz.

Yine yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının olağanüstü dönem göz önüne alınarak devam etmemesini, SGK işveren desteğinin yüzde 5'ten 6'ya yükseltilmesini ve bu oranın toplu iş sözleşmesi uygulanan işletmelerimizde yüzde 7'ye çıkartılmasını, ücret üzerindeki vergi ve prim yüklemesinin de bu seviyelere çekilmesini bekliyoruz. Temennimiz salgın sürecinden en az zararla çıkmaktadır."