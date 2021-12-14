Asgari ücret bugün saat kaçta açıklanacak? Asgari ücret toplantısı bugün mü? - Haberler
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Asgari ücret bugün saat kaçta açıklanacak? Asgari ücret toplantısı bugün mü?

Asgari ücret bugün saat kaçta açıklanacak? Asgari ücret toplantısı bugün mü?
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2021 Yılının Asgari ücreti brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. 2022 yılında ödenmesi beklenen asgari ücrete dair detaylar ise bu kapsamda araştırılıyor. Asgari ücret bugün saat kaçta açıklanacak? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında.

Asgari ücret bugün saat kaçta açıklanacak? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yeni yıl için ilk asgari ücret toplantısı 1 Aralık'ta, iknci toplantı 7 Aralık'ta üçüncü toplantı ise 9 Aralık'ta yapıldı. 4. toplantının da gerçekleştirileceğini belirten yetkililer tarih olarak 13 Aralık 2021 Pazartesi gününü işaret etmişti. Ancak dün toplantı yapılmadı. Peki, asgari ücret toplantısı bugün mü?

ASGARİ ÜCRET BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Asgari ücrette 2022 yılı fiyat artışının dün (13 Aralık) gerçekleşmesi bekleniyordu ancak açıklama gelmedi. Asgari ücretin belirleneceği son toplantı öncesi işçi ve işveren sendikaları 3 konuda uzlaşma sağladı. Bunlardan ilki sosyal güvenlik işçi priminde 5 puanlık indirim yapılması, ikincisi gelir vergisinin ilk diliminin yıllık asgari ücret düzeyine çıkartılması, üçüncüsü de işverene destek sağlanması oldu. Bu 3 konuda varılacak anlaşma asgari ücretin kaderini belirleyecek.

CNN Türk'ten Mustafa Berber, asgari ücrette son durumu aktardı:

"İşveren 3.500 liralık bir asgari ücret bekliyor. İşçi kesimi ise bu rakamın 4 bin liranın altında olmamasını bekliyor. Hükümet tarafının da çalışanı enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz açıklamasını yaptı. Bakan Vedat Bilgin ise 'Pazartesi günü öğrenirsiniz' dedi. Yeni yıl gelmeden 2 hafta öncesinden asgari ücret kararının çıkması bekleniyor."

ASGARİ ÜCRETTE VERGİ KALKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, açıkladı:

"Asgari ücretten vergi meselesi, asgari ücret çalışmalarımızda alternatif olarak önümüzde duruyor yani birkaç alternatif var, verginin ortadan kaldırılması, gelir vergisinin kaldırılması vesaire gibi. Onların üzerinde duruyoruz."

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