Asgari ücret belli oldu mu? 2022 asgari ücret ne oldu? Kabine toplantısı sonrası asgari ücret hakkında detay geldi mi?

Asgari ücret belli oldu mu? 2022 asgari ücret ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Asgari ücret toplantıları için zaman yaklaşıyor. Aralık ayında yapılacak asgari ücret toplantıları yıl sonuna kadar sürecek. Peki, 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2022 ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMAN?

Asgari ücret toplantıları aralık ayının başında başlayacak ve yıl sonuna kadar sürecek. Kabine toplantısı sonrası asgari ücrete dair açıklama yapılmadı.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ciddi bir artış yapılacağının sinyalini vererek, asgari ücreti enflasyona ezdirmeyeceklerini belirtti.

ASGARİ ÜCRET ŞU ANDA NE KADAR?

Bugün uygulanan asgari ücret brüt 3.577, net 2.825 lira. İşverene maliyeti ise 4.203 lira.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu."Burada önemli meselelerimizden birisi de -Türkiye'de dünyada da öyledir maalesef- bir kere bir şeyin fiyatı arttığı zaman kolay kolay geriye gelmez. Maalesef bizde bir de bu fiyat artışlarında dış etkilerin yanında iç etkiler de var. Bunların başında spekülatif ticaret yapanların da olduğunun altını çizmemiz lazım. Ama bunları aşağı doğru çekmemiz pek mümkün olmadığına göre şimdi bizim yapacağımız, bu süreçte en çok zarar gören dar gelirli yurttaşlarımız, örneğin asgari ücretle geçinmek zorunda kalan kardeşlerimiz, örneğin emekliler başta olmak üzere dar gelirli kesimlerin alım gücünü enflasyonun üstüne çıkaracak, 'Tamam bu hakkaniyetli bir ölçü oldu, hakkaniyetli bir değerlendirme oldu' denecek sonuçları ortaya koymaktır. Ümit ediyorum ki başta asgari ücretliler olmak üzere dar gelirli vatandaşlarımızın beklentilerine bakanlıklarımız çalışmalarını tamamlayarak, hükümet en güzel şekilde cevap verecektir."

ENFLASYON KRİTİK ÖNEME SAHİP

Zam görüşmelerine kısa bir süre kala asgari ücrette beklenti ise her geçen gün daha da yükseliyor. Son dönemde artan enflasyon asgari ücret zammında kritik öneme sahip. Hükümet ve AK Parti kanadından yapılan açıklamalarda zammın enflasyonun altında olmayacağı yönünde.

YÜZDE 25-35 ARASINDA BİR ZAM BEKLENİYOR

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 19.31 olarak açıkladı. Bu rakamın üstüne 6-7 baz puanlık refah payının da eklenmesi bekleniyor. Böylece zammın en az yüzde 25 olması bekleniyor. Ancak beklenti yüzde 30-35'e kadar yükseliyor.

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