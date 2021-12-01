Yeni yılda asgari ücretin en kadar olacağını beklenilen toplantı süreci başladı. Sendika yetkililerin taleplerini ileteceği ve resmi yetkililerin görüşlerini açıklayacağı toplantılarla beraber Asgari ücret açıklandı mı merak edildi. Asgari ücret açıklandı mı?

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI?

Komisyonda bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Biz enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmanın karşısında çalışanı koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz. Türkiye'de sadece asgari ücretle geçinen 6 milyon emekçi var. Emeği koruyacak bir asgari ücreti belirleyeceğiz" dedi.

BU YIL KARAR ERKEN AÇIKLANACAK

Asgari ücret görüşmelerinde bu yıl bir ilk yaşanacak. Normalde dört kez toplanan komisyon, ay sonunda nihai kararını açıklıyordu. Ancak bu yıl kararın daha erken açıklanması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet kanadı kararı erken açıklamak için mutabık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Asgari ücrette görüşmeler aralık ayının son haftasına kadar devam ediyor daha sonra rakam açıklanıyordu. Aralık sonuna kadar bekleme niyetinde değiliz, aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz" demişti.

YÜZDE 30'LUK ZAM BEKLENİYOR

Görüşmelerde enflasyon belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın tahminine göre, yıl sonu enflasyonunun yüzde 19,31 olması bekleniyor. Bu oranın üstüne refah payı da eklenecek. Zam oranının yüzde 25-30 arasında olması bekleniyor. Ancak son dönemde alım gücünün düşmesi nedeniyle yüzde 30'luk zam daha ağır basıyor. Bu orana göre net asgari ücretin 3 bin 673 lira olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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