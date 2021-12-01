Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon ikinci toplantısını 7 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise 9 Aralık'ta yapacak. Peki Asgari ücret 2022 ne zaman belli olacak? 2022 asgari ücret ne kadar olacak? detaylar haberimizde.

ASGARİ ÜCRET 2022 NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret görüşmelerinde bu yıl bir ilk yaşanacak. Normalde dört kez toplanan komisyon, ay sonunda nihai kararını açıklıyordu. Ancak bu yıl kararın daha erken açıklanması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet kanadı kararı erken açıklamak için mutabık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Asgari ücrette görüşmeler aralık ayının son haftasına kadar devam ediyor daha sonra rakam açıklanıyordu. Aralık sonuna kadar bekleme niyetinde değiliz, aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz" demişti.

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret görüşmelerinde işçi, işveren ve hükümet kanadından yapılan açıklamalar milyonların heyecanına heyecan kattı. Enflasyonun üzerinde bir zam ve vergilerin azaltılması konusunda mutabık kalındığı belirtilirken, bu ifadeler zamma ilişkin ipucu da verdi. Enflasyonun üzerinde bir zam yapılması ve vergilerin kaldırılmasıyla net asgari ücretin 4 bin liralara çıkması bekleniyor.

4 BİN LİRA İHTİMALİ GÜÇLENDİ

İşçi, işveren ve hükümet kanadından yapılan açıklamalar, asgari ücrete enflasyonun üzerinde bir zam yapılması ve vergilerin kaldırılmasını destekliyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 19,31. Bu rakamın üstüne refah payı da eklenecek. Zammın yüzde 25-30 arasında olması bekleniyor. Son dönemde alım gücünün düşmesi yüzde 30'luk zammı daha da güçlendiriyor. Yüzde 30'luk zamma göre net asgari ücret, 3 bin 673 lira olacak. Vergi kesintilerinin de indirilmesiyle bu ücretin 4 bin lira civarına yükselmesi bekleniyor.

BAKAN BİLGİN: ÇALIŞANI KORUYACAK BİR ÜCRET BELİRLEYECEĞİZ

Komisyonda yapılan açıklamalarda bu detayı destekler nitelikte. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Biz enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmanın karşısında çalışanı koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

TİSK: VERGİ VE PRİM YÜKLERİNİN AZALTILMASINI TALEP EDİYORUZ

İşveren temsilcisi TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da "Asgari ücret tespitinde; kayıt dışılığın dikkate alınmasını, istihdamın korunması sağlayan asgari ücret teşvikinin 2022 yılında da devam etmesini, istihdamı koruyacak adımlar atılmasını, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergi ve sigorta prim yüklerinin kademeli olarak azaltılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ: VERGİLERİN İNDİRİLMESİNDE MUTABIKIZ

İşçi temsilcisi Türk-İş Genel Sekteri Nazmi Irgat ise "İlk defa işveren, işçi ve hükümet ortak bir noktaya geldi. Enflasyon üzerinde bir artışın olmasını taraflar kabul ediyor. Bundan memnunuz. İlk defa vergi oranlarının indirilmesinde de mutabıkız. Yüzde 20-30'ların çalışanlar için adil vergi sistemi olmadığını kabul ediyoruz. Asgari ücretten vergi alınmaması kadar insani olacak bir şey düşünemiyoruz. En az ücretten vergi alınmasının sonu gelmesi gerekir. Umuyorum bu düzenlemeyle bu sorun çözülecek."

BÜYÜK KISIM "3.501 TL-3.750 TL OLMALI" DEDİ

2021'in kasım ayında 26 şehirde gerçekleştirilen çalışmada, 620'den fazla işverenle görüşüldü. İşverenlere "Asgari ücret ne kadar olmalı?" diye soruldu. Yüzde 33,9, "3.501 TL-3.750 TL olmalı" diye yanıt verdi. Yüzde 19,3 ise "3.251 TL ile 3.500 TL olmalı" dedi. "3.750 TL ile 4.000 TL arasında olmalı" diyenlerin oranı ise yüzde 13,7 oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet