ASELSAN yaptı, Başbakan tanıttı
ASELSAN'ın Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde yaklaşık 200 kilometrelik otoyolda kurduğu ücret toplama sahası ve sistem kontrol merkezini Başbakan Zoran Zaev tanıttı.
ASELSAN'ın Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde yaklaşık 200 kilometrelik otoyolda kurduğu ücret toplama sahası ve sistem kontrol merkezini Başbakan Zoran Zaev tanıttı.
Kaynak: Dunya.com
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