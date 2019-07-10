ASELSAN yaptı, Başbakan tanıttı

ASELSAN'ın Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde yaklaşık 200 kilometrelik otoyolda kurduğu ücret toplama sahası ve sistem kontrol merkezini Başbakan Zoran Zaev tanıttı.

ASELSAN yaptı, Başbakan tanıttı

ASELSAN'ın Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde yaklaşık 200 kilometrelik otoyolda kurduğu ücret toplama sahası ve sistem kontrol merkezini Başbakan Zoran Zaev tanıttı.

Kaynak: Dunya.com

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