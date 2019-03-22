Aselsan'ın Konya'daki Fabrikasının Temeli Atıldı

ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

ASELSAN'ın Konya'da kuracağı Silah Sistemleri Fabrikasının temel atma töreni Ankara Yolu üzeri Aşağı Pınarbaşı Mahallesinde gerçekleştirildi. Programın açılışında konuşan ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Koyuncu, Konya'nın ortak bir yatırımın temellerini attığını belirterek, "İnşallah, bu yatırım vesilesiyle artık Konya, ASELSAN ile, ASELSAN da Konya ile çok daha güçlü olacak. Bu yatırım bizim için, Konya için gerçekten çok kıymetli. Çünkü, ASELSAN-Konya yatırımının vücut bulması sürecinde, bu şehir sadece parasını, sermayesini değil, aynı zamanda yüreğini de ortaya koydu. Konyalı 24 girişimcimiz, sanayicimiz Konya Savunma Sanayi A.Ş. isminde yeni bir şirket kurdu ve 350 milyon lira sermayeli bu yatırımın yüzde 49'una ortak oldu. Yüzde 51'i de, elbette ki gözbebeğimiz ASELSAN'a ait. Yıllık satış geliri hedefimiz tam 1,4 milyar Türk Lirası. Diğer bir önemli hedefimiz ise ülkemiz ihracatına kayda değer katkılar sağlamak ve kısa sürede en büyük 50 ihracatçı firma listesine dahil olabilmek" dedi.

"Konyamızda tam bir savunma sanayi ekosistemi oluşacak"

Savunma sanayi ekosisteminin en güçlü adımlarından bir tanesinin daha devreye alındığını söyleyen Koyuncu, "1.5 milyon metrekarelik yeni karma endüstri bölgesi oluşturulması için de bakanlığımıza başvurumuzu yaptık. Bu endüstri bölgemizde yalnıza savunma sanayi sektöründe faaliyet gösterecek yüksek teknolojili ürün ve hizmet üretimi yapan firmalar yer alacak. Kısaca Konyamızda tam bir savunma sanayi ekosistemi oluşacak" şeklinde konuştu.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ise, "ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere 18 farklı ülkenin hizmetine sunulmuş durumdadır. Sistemlerin olgunluk seviyesi ve uluslararası pazardaki konumu dikkate alındığında ASELSAN Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri alanında dünyadaki lider firmalar arasında yerini almıştır. Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS), kara, deniz ve hava platformları üzerine entegre edilerek asimetrik tehditlere karşı etkin savunma amacıyla geliştirilmiştir. Söz konusu sistemlerde kullanılmakta olan birçok makinalı tüfek ve otomatik top, yerli alternatifleri bulunmaması sebebiyle hali hazırda yurt dışı firmalardan ithal edilmektedir. Bu durumun yüksek maliyet ve uzun tedarik süreleri gibi olumsuz etkileri olmasının yanı sıra son kullanıcı ülkelere uygulanan ambargolar nedeniyle proje faaliyetlerinde sıkıntı yaşanabilmektedir. ASELSAN'ın Uzaktan Komutalı Silah Sistemlerinde kullandığı yaklaşık 13 farklı kalibre ve standartlardaki silahın ülkemizde milli olarak geliştirilip üretilmesi için gerekli bilgi birikimi ASELSAN ve yan sanayi firmalarında mevcuttur" ifadelerini kullandı.

"Savunma sanayimiz 2 milyar doları aşan bir ihracat gerçekleştirdi"

Savunma sanayinin özellikle son 15 yıl içerisinde çok önemli mesafeler kat ettiğini ve herkesin gurur duyduğu ürünleri sahaya sürdüğünü kaydeden Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker de, "Bugün İnsansız Hava Araçlarımız, kendi tankımız Altay, milli gemimiz Milgem, kendi eğitim uçağımız Hür Kuş gibi pek çok ürünümüz sahada. Bunların sahada olmasının yanı sıra ayrıca bunları yurt dışına satar noktaya da geldik. Geçtiğimiz yıl savunma sanayimiz 2 milyar doları aşan bir ihracat gerçekleştirdi ve gururumuz oldu. Önümüzde çok daha büyük hedeflerimiz var, çok daha ileriye gitmek istiyoruz. 2 milyar doları 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Bunun için daha fazla çalışmamız lazım. Savunma sanayimizdeki kabiliyetleri, kapasiteleri artırmamız gerekiyor. O açıdan bugünkü yapılan çalışma, burada oluşturulan bu şirket, bugün atılan temel çok önem ifade ediyor. Bunun güzel bir başlangıç ve güzel bir örnek olacağına ben inanıyorum. Dolayısıyla bu çalışmanın, bu şirketin kurulmasında emeği geçenlere, fikrin ortaya atılmasından şirketin oluşturulmasına ve bugün bu temelin atılması noktasına kadar gelen süreçte her türlü desteği veren tüm çalışanlarımıza ve tüm protokolümüze teşekkürü bir borç biliyorum" diye konuştu.

Programda konuşmaların ardından protokol üyeleri butona basarak fabrikanın temelini attı. - KONYA

Kaynak: İHA