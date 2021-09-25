As oyuncular yok Beşiktaş yok

Altay karşılaşması sonrası sakat futbolcularla ilgili bilgi veren teknik direktör Sergen Yalçın, 12 futbolcudan Batshuayi,Larin ve Necip'in dönme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi. Sergen Yalçın ayrıca Roiser'in de oynayacak olmasıyla, Altay maçına nazaran biraz daha geniş bir kadroya sahip olacak. Altay maçında sakatlanan Pjanic, Hollanda deplasmanında kesin olmayacak, Oğuzhan ve Atiba'nın durumu ise bugün yapılacak kontrolllerin ardından netleşecek. Siyah-beyazlılarda Güven Yalçın da Şampiyonlar Ligi listesine yazılmadığı için Hollanda'ya gitmeyecek bir diğer futbolcu olacak.

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri