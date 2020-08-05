ARTVİN Gülümseten kedi ve köpek dostluğu kamerada Gülümseten kedi ve köpek dostluğu kameradaARTVİN'in Yusufeli ilçesinde annesini kaybeden yavru kediye, sokak köpeği sahip çıktı.

Gülümseten kedi ve köpek dostluğu kamerada

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde annesini kaybeden yavru kediye, sokak köpeği sahip çıktı. Kedi ile köpeğin dostluğu, çevre sakinlerince cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçe merkezinde bulunan İnönü Caddesi'nde başıboş gezen sokak köpeğini, çevre esnafı sahiplenerek, köpeğe yiyecek ve su vermeye başladı. Sokağın da maskotu haline gelen köpek, annesini kaybeden yavru bir kediye de sahip çıktı. Kedi, köpeğin yanına sokulup, süt emmeye başladı. Bu duruma tepkisiz kalan köpek ise yavru kediyi yalayıp, temizledi. Kedi ile köpeğin dostluğu, çevre sakinlerince cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA