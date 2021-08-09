Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
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Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin-Erzurum karayolu, iki farklı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Artvin-Erzurum karayolu, iki farklı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Artvin-Erzurum karayolunun yaklaşık 55. kilometresindeki Sebzeciler köyü mevkisi ile 70. kilometredeki Yeniköy köyü mevkisinde şiddetli yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.

Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ekipleri ile bölgede baraj inşaatı ve yol yapım çalışmalarında faaliyet gösteren iş makinelerinin yardımıyla yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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