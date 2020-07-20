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Artvin'de sezonun ilk bal hasadı yapıldı

Artvin'in Murgul ilçesinde sezonun ilk bal sağımı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Artvin'de sezonun ilk bal hasadı yapıldı
20.07.2020 18:06 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:13

Artvin'in Murgul ilçesinde sezonun ilk bal sağımı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Artvin Valiliğinin koordinesinde İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile Artvin Arı Yetiştiricileri Birliğince ilçeye bağlı yaklaşık 1200 rakımlı Kabaca köyünde düzenlenen programda, fenni ve kara kovanlardan bal çıkarılarak bal sağımı yapıldı. Etkinliğe Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Murgul Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş ve arı üreticileri katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Doruk, kentin zengin bitki örtüsü ve flora çeşitliliği ile arıcılığa son derece müsait bir coğrafya olduğunu belirterek, "Artvin arıcılık noktasında Türkiye'de önemli bir yere sahip. Bal üretimi ve arıcılık noktasında ön sıralarda yer almaktayız. Bu manada çok şanlı bir il olduğumuzu söylemek isterim. Arı üretiminde ilk sıralardaysak da bal üretiminde istediğimiz noktaya gelmiş değiliz. Markalaşma ve tesisleşme noktasında önemli eksiklerimiz var. Arıcılıkta bir noktaya gelmek istiyorsak, saf Kafkas arı ırkımızı korumalıyız. Bunu yapamazsak ayrıcalığımızı, avantajımızı kaybetmiş oluruz. Özel nitelikli balımızı, arımızı koruyamayıp fabrikasyona dönüştürmemeliyiz. Çünkü fabrikasyon üretim her yerde yapılıyor. Bu konuda hiç kimseye tolerans gösteremeyiz. Balımızı, arımızı koruyamazsak bu alandan çekilelim" dedi.

Artvin'de en önemli sektörün arıcılık olduğunu kaydeden Vali Doruk, "Artvin'in yer altında kıymetli madenleri, yer üstünde kıymetli çiçekleri var. Hem yer altındaki hem de yer üstündeki değerleri en güzel şekilde doğayı bozmadan, koruyarak insanımızın refahını, eğitimini, sağlığını göz önünde bulundurarak değerlendirmek zorundayız. Bana göre Artvin'de en önemli sektör arıcılık. Tek başına arıcılık Artvin'i Türkiye'de bir numara, dünyada da söz sahibi yapacak nitelikte ve kalitede bir kaynaktır. Bunun farkına varmamız lazım" şeklinde konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Okur ise, Artvin'de 2 bin 727 çeşit bitki türünün arıcılık için son derece elverişli bir ortam oluşturduğunu dile getirerek, "Kafkas arısı dünyada bilinen ve ekonomik değere sahip dört arı ırkından bir tanesidir. Artvin'de de kayıtlı bin 345 işletmede bulunan 118 bin 58 kovan varlığı ve bin 73 ton bal üretimi ile ülkemizde 16. sıradayız. Artvin'de kayıtlı ve ruhsatlı 18 ana arı işletmesinde ana arı üretimi yapılmaktadır. Bu alanda ülkemiz de birinci sırada olup, 2019 yılında 20 bin 700 adet ana arı üretilmiştir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kovanlardan bal çıkartılarak, çıkartılan ballar bal sağma makinesinden geçirilip ilk bal sağımı gerçekleştirildi. Yaklaşık 30 metrelik gürgen ağacına halat ile çıkan Ayhan Kara isimli vatandaş kovandan bal aldı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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